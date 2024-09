Pedro Pierluisi sobre las expresiones de Bad Bunny: “Cada cual puede pensar lo que quiera”

Barceloneta - Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Aunque no quiso comentar sobre las expresiones que hizo el cantante de música urbana Bad Bunny sobre la situación que vive la isla y en contra del Partido Nuevo Progresista (PNP), el gobernador Pedro Pierluisi se unió este martes al llamado del exponente urbano para que más puertorriqueños se inscriban y salgan a votar en las elecciones del 5 de noviembre.

“Bueno, eso es libertad de expresión. Cada cual puede expresarse como entienda. Yo respeto las opiniones de todos, y para eso hay un proceso eleccionario , así que yo me uno al llamado de que se registren, se inscriban para votar todos los que no lo han hecho, porque la mejor manera de participar en la democracia es mediante el voto”, manifestó el primer ejecutivo a preguntas de El Nuevo Día .

“Yo me uno al reclamo de que salgan a votar, incluyendo los jóvenes. Todos vayan a votar. Ya lo demás que dijo, ya yo no voy a entrar en eso. Eso es más bien... Cada cual puede pensar lo que quiera pensar. Puede opinar lo que quiera pensar. Así es la democracia”, agregó el gobernador.

“Yo sigo siendo yo. No me estoy metiendo en la política. La política se mete en mi vida porque la política afecta mi país, afecta a Puerto Rico... Nadie cree en los políticos del país. Ir a votar es bien importante, especialmente siendo joven. Decidir el futuro del país en donde vivimos, donde crecimos. Que no lo decidan otros”, enfatizó.