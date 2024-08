Alcalde de Aguadilla ve un “crecimiento grande” en la candidatura a la gobernación de Jesús Manuel Ortiz

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Tengo que decirte que ha habido un cambio completo. Inclusive, me reuní con él (Ortiz) y hemos visto el crecimiento grande de su candidatura y apoyo. Él no pudo estar con nosotros (este sábado), pero ha habido un crecimiento. No tenemos la menor duda de que su candidatura sigue en aumento”, destacó el alcalde de Aguadilla, luego de participar de un conversatorio con el expresidente encargado de Venezuela Juan Guaidó.