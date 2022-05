El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela, solicitó ayer, domingo, la renuncia del comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres, por su supuesta falta de acción y transparencia para enmendar el Código Electoral.

“Desde que se inició la presente Asamblea Legislativa, la Comisión de Asuntos Electorales, que presido, ha hecho grandes esfuerzos para lograr enmiendas al Código Electoral de 2020, respondiendo a los reclamos, tanto de los populares como de muchos puertorriqueños. Ya para mayo de 2021, nuestra comisión había trabajado un proyecto de enmiendas sustanciales al Código”, indicó el representante de Caguas.

“Luego que se nombró al licenciado Torres como comisionado electoral, en julio de 2021, este dijo que su prioridad sería aprobar un nuevo Código Electoral y que estaba trabajando en un proyecto que esperaba tener antes de terminar el año. Desde entonces, se ha hablado mucho de posibles cambios a ser sometidos por su oficina, pero, al día de hoy, nada se ha cumplido”, agregó.

PUBLICIDAD

Precisó, en entrevista con este medio, que, pese a varios intentos, no se le ha proporcionado el borrador del proyecto que trabaja su partido para enmendar el Código Electoral. Torres tampoco se ha reunido con él, como han convenido, incluso con la intervención del presidente de la Pava, José Luis Dalmau.

Al ser contactado por este diario, Torres indicó que habrá una reunión mañana, martes, con “todos los legisladores para presentarles toda la información” que tiene sobre el Código Electoral.

“Eso es una posición de ‘Conny’, pero no estoy de acuerdo con ella. Pedir mi renuncia porque he estado trabajando...”, dijo Torres sobre los señalamientos de Varela. El comisionado electoral alegó que no se ha reunido con el legislador porque tiene poco personal en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) mientras llevaba a cabo elecciones especiales en Hatillo y Guayama.

Varela sostuvo que teme que las enmiendas sean presentadas muy tarde en la sesión legislativa y el tiempo no alcance para su análisis. La actual sesión legislativa termina el 30 de junio.

“Él (Torres) no ha sido responsivo a la Asamblea Legislativa. Creo que esta es una situación que hay que atenderla con tiempo. Queda poco tiempo para que acabe la sesión legislativa. Yo quiero revisar ese código con tiempo”, apuntó Varela.

El legislador dijo que se discutieron las posibles enmiendas al Código Electoral “a grandes rasgos” durante la más reciente reunión de la Conferencia Legislativa del PPD.

Recordó que el año pasado radicó un proyecto sustitutivo que se aprobó en la Cámara y está en espera de acción del Senado.

PUBLICIDAD

“A principios de 2022, el licenciado Torres prometió que habría de someter las propuestas de enmiendas al Código con suficiente antelación para poder ser evaluadas en esta sesión legislativa. Ya han pasado varios meses, la sesión está a punto de terminar y todavía no se han recibido las propuestas. He invitado al comisionado varias veces a discutir estos asuntos, pero siempre tiene una excusa para cancelar las reuniones”, sostuvo.

“La conducta del licenciado Torres impide que la comisión que presido pueda hacer su labor de lograr los cambios al Código Electoral que son necesarios y urgentes para lograr un proceso electoral limpio y confiable. Por eso, estoy convencido de que el licenciado Torres debe renunciar a su posición como comisionado electoral y permitir que ocupe la posición alguien con el sentido de urgencia necesario para lograr estos cambios”, agregó.

Además, Varela se mostró molesto con que el PPD apoye la determinación de la CEE, a tono con el Código Electoral vigente, de reducir a 12 las Juntas de Inscripción Permanente (JIP). El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, dijo la semana pasada que no podrán cumplir la faena para el próximo 30 de junio, fecha límite establecida en la ley.

Torres defendió la postura, al señalar que la reducción en el número de JIP es una directriz de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Él (Varela) no entiende eso porque todavía no está claro que eso es una petición de la JSF, que entendió que había que cortar presupuesto”, ripostó.