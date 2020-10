Cada candidato a la gobernación en los comicios de noviembre tiene varias facetas en su vida. Está el líder o la líder política, tal vez la faceta más conocida, pero está también su lado profesional lejos de la política, o su rol de padres, madre, pareja, en fin, su lado más personal.

Como parte de nuestra cobertura eleccionaria, la que hemos llamado Puerto Rico Decide 2020, hemos trabajado diversos videos con los candidatos a la gobernación Juan Dalmau, Alexandra Lúgaro, Pedro Pierluisi, César Vázquez, Carlos “Charlie” Delgado y Eliezer Molina. A continuación podrás disfrutar de algunos de estos videos, como los realizados para la serie especial “Un día con...”, en el que registramos cómo es un día en medio de la campaña eleccionaria para los seis aspirantes, entre otros videos sobre sus posturas, planes y reflexiones.

Alexandra Lúgaro

Es la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, partido político creado en el 2019. Ya en el 2016 corrió como candidata independiente a la gobernación y se colocó en tercer lugar, con sobre 170,000 votos. Es abogada de profesión y tiene 39 años.

Carlos “Charlie” Delgado

Ha hecho su vida política como alcalde de Isabela, pueblo que ha liderado desde las elecciones del año 2000 hasta este año. Corre a la gobernación por el Partido Popular Democrático tras superar en un proceso de primarias a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y al senador Eduardo Bhatia. Era la primera vez en la historia del partido que había primarias para la candidatura a la gobernación.

César Vázquez

Es un reconocido médico, además de un pastor retirado tras 39 años en el Ministerio Cristiano de las Catacumbas. Fundó el partido Proyecto Dignidad en el 2019.

Eliezer Molina

Candidato independiente e ingeniero de profesión. Tiene una finca de café en Maricao. El también agricultor se describe como alguien que viene “del sufrimiento de un pueblo, vengo de barrio pobre. No me debo a inversionistas. A mí, me da hasta vergüenza ver los políticos que salen a caminar en campaña para conocer el sentir de las personas. Eso es reflejo de que no conocen lo que sufre el pueblo. Están desconectados”.

Juan Dalmau

Corre por segunda ocasión a la gobernación, pues ya fue el candidato del Partido Independentista Puertorriqueño en los comicios de 2012. Actualmente, agota sus últimos meses como senador, tras haber sido elegido en las elecciones de 2016. Es abogado y ha trabajado como profesor de derecho.

Pedro Pierluisi

Fue secretario de Justicia bajo el gobernador Pedro Rosselló y luego fue electo comisionado residente en Washington D.C., puesto que ocupó por espacio de ocho años. Buscó ser el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista para las elecciones de 2016, pero perdió en las primarias ante Ricardo Rosselló. En 2020, se impuso en primarias a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para convertirse en el candidato de la palma.

¿Cómo resolverán algunos de los principales problemas del país

Como parte de la cobertura de “Puerto Rico Decide 2020”, El Nuevo Día ha preguntado a los candidatos sobre diversidad de temas que inquietan al país. A continuación algunas de sus respuestas.