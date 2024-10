Conoce qué opinan los candidatos a Washington sobre los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

William Villafañe

“Nosotros utilizamos esto como un instrumento de trabajo. Realmente, va cónsono con el trabajo que venimos realizando y el respaldo que hemos estado encontrando en la calle. Jenniffer González (candidata a la gobernación) y yo hacemos un equipo que lleva mucha fuerza porque representamos a la gente, representamos al que viene de abajo. Hemos llegado a donde estamos con mucho sacrificio. La Encuesta refleja un respaldo amplio en el pueblo, en el electorado, y que el PNP está unido y que vamos a contar con un voto masivo del electorado estadista . [...] Antes de La Encuesta, el candidato del Partido Popular había invertido cientos de miles de dólares en campaña negativa sobre mi persona. Lo que ha ocurrido es que la gente se indigna porque a la gente no le gusta que se lleven a cabo ese tipo de campaña”.

Pablo José Hernández

“El mensaje (en esta recta final) es el mismo. Es un mensaje ganador, un mensaje que refleja las prioridades de todos los puertorriqueños que quieren un comisionado residente que se enfoque más en temas económicos como el costo y calidad de vida, y no en el status . No tengo dudas de que el debate que tuvimos (el lunes) marcó un antes y un después. Nada había generado tanto sobre esta contienda como ese debate y lo que ocurrió”.

Ana Irma Rivera Lassén

“Los resultados de La Encuesta del periódico El Nuevo Día distan mucho del entusiasmo que estamos viendo en la calle con nuestra candidatura y la del compañero (Juan) Dalmau a la gobernación, así como con la esperanza de cambio que representa La Alianza. Mi compromiso sigue firme y no responde a la encuesta publicada hoy en el periódico El Nuevo Día, ni a ninguna otra encuesta. Sobre todo, cuando se trata de una encuesta en la que el 63% de las personas encuestadas votaron en las primarias populares y novoprogresistas, que son efectivamente el ‘corazón del rollo’ del bipartidismo. Por otro lado, me llama mucho la atención y me llena de esperanza saber que nuestro mensaje de seriedad, compromiso y esperanza ha resonado con los jóvenes de 18 a 24 años, los cuales, según La Encuesta, reflejan una intención de voto hacia nuestra candidatura de un 41%”.