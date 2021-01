La Oficina del Contralor Electoral (OCE) impuso multas y penalidades ascendentes a $206,669.57 al comité de campaña del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y otra multa de $1,680 a su tesorero, Luis Oscar Cintrón Fonalledas, por violar la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas (Ley 222-2011).

Concluida la evaluación de las transacciones de ingresos y gastos del comité, que estaba registrado como uno en proceso de disolución de candidatura, el contralor electoral, Walter Vélez, acogió la recomendación unánime de la Junta de Contralores que impuso la multa que debe ser satisfecha y pagada al Departamento de Hacienda en 30 días luego de haberse informado a las partes, según consta en la notificación de la agencia fiscalizadora.

La notificación, en poder de El Nuevo Día, detalla cada una de las infracciones a la Ley 222 en las que incurrió el comité de Rosselló Nevares que incluyen ingresos no depositados en la cuenta bancaria, ingresos dejados de informar y una propiedad adquirida con fondos del comité que no fue devuelta y que no es especificada en la notificación.

Al comité de Rosselló Nevares, detalla la notificación de la OCE, se le impuso una multa de $2,765.65 por recibir -en 10 instancias- ingresos ascendentes a $4,609.41 “que no fueron depositados en la cuenta de campaña. Esto, indica la OCE, violentó el Artículo 6.011 (c) de la Ley 222. Otra multa de $2,765.65 fue impuesta por realizar un pago de $4,609.41 en efectivo, una cantidad mayor a los $250 que permite la Ley 222, por lo que se violenta el Artículo 6.011 (d) y (e) del estatuto.

Otros $12,704.30 en multas fueron impuestos por dejar de informar -en 16 ocasiones- ingresos que totalizaron los $21,373.83. Esto violenta el Artículo 7.000 de la Ley 222.

También la OCE le impuso una multa de $4,290 al comité por dejar de identificar -en 143 ocasiones- donantes a tenor con la Ley 222 para un total de $120,079 en donativos. Esta situación violenta el Artículo 5.003 (a) de la Ley 222.

Acepta el comité las infracciones

Las multas, destaca la OCE, en la notificación fueron impuestas “tomando en consideración que el comité aceptó haber cometido las infracciones antes detalladas y aceptó pagar las multas administrativas”.

Por concepto de penalidades, que surgen cuando se apercibe de violaciones y no son corregidas, al comité de Rosselló Nevares se le impusieron $21,373.83 por los donativos no reportados y cuyos donantes no fueron identificados por el comité. Otros $106,379 en penalidades corresponden a los donativos reportados cuyos donantes no fueron identificados por el comité, detalla la notificación de la OCE.

Igualmente, el comité tiene otra penalidad de $6,991.14 “correspondientes al triple del valor de la propiedad adquirida con dinero proveniente de donativos y que no fue entregada a la OCE”.

También la OCE le exige al comité devolver la cantidad de $49,400 en donativos en exceso.

“El comité deberá proveer la evidencia de la devolución o realizar la devolución en la OCE mediante cheque de gerente o cheque certificado a nombre del secretario de Hacienda. En caso de incumplimiento, el comité está sujeto a la multa administrativa que corresponda”, destaca la OCE.

El Nuevo Día supo que las multas y penalidades podrán ser satisfechas con el dinero que aún tiene disponible el comité de Rosselló Nevares porque el contralor electoral una vez comenzó la fiscalización y como medida cautelar le congeló $150,000.

Además de esa cantidad, el comité debe tener dinero adicional que le sobra una vez pagadas las deudas y cuentas por pagar. Si el comité no tuviese el dinero para satisfacer las multas y las penalidades, Rosselló Nevares debe pagarlas. En diciembre de 2019, Vélez había previsto que el remanente de dinero en la cuenta del comité podía ser de $171,926.

El comité de Rosselló Nevares comenzó un proceso de disolución desde agosto de 2019. Previamente la OCE dispuso que el comité debía restituir $525,663.52 al Departamento de Hacienda de inmediato, lo que, en efecto, hizo, según consta en la notificación. De esa cantidad, $229,063.30 son por concepto del alquiler de guaguas para la campaña de Rosselló Nevares, las que fueron pagadas con fondos públicos una vez el ahora exgobernador llegó a La Fortaleza.

Las OCE examinó las transacciones del comité de Rosselló Nevares del 1 de enero de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2020. Apercibe al comité de Rosselló Nevares que tiene 30 días para solicitar una reconsideración.