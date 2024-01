Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Para el exsenador del Partido Popular Democrático (PPD) Eudaldo Báez Galib, las llamadas “candidaturas de agua” son ilegales, y le sorprende que, hasta el momento, nadie haya impugnado ese mecanismo que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) usarán como parte de la llamada Alianza de País.

Mediante su pacto, el PIP y el MVC han presentado aspirantes a puestos electivos que públicamente han manifestado que apoyarán al candidato del partido por el que no se postularon. Ambas colectividades han reconocido que, con estas candidaturas, lo que buscan es evitar perder la inscripción, como establece el Código Electoral.

“Las candidaturas de agua son ilegales porque no son genuinas. Es un requisito esencial que, para ser candidato, tiene que ser un deseo genuino de candidatura y, en este caso, no son genuinos los intereses”, sostuvo Báez Galib, quien fue secretario general y comisionado electoral del PPD.

“Los candidatos de agua, si llenaron su petición para ser candidatos, esa petición es fraudulenta porque no es genuina. No lo están haciendo porque quieren ser candidatos para ganar una elección o para llegar al puesto, es para cumplir con un requisito. Sorprende que, a este momento, los abogados de los partidos y comisionados electorales no hayan impugnado eso”, agregó.

Báez Galib recordó que, en 1988, Rosa Ramírez Pantojas, madre de la exrepresentante penepé Albita Rivera Ramírez, intentó aspirar a un escaño en el Senado. En aquel entonces, Rivera Ramírez dijo públicamente que, si su madre prevalecía, ella se quedaría con la posición. El asunto fue impugnado por el exrepresentante Carlos J. Calcador Berríos.

El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Ramírez Pantojas, y el Tribunal Supremo finalmente confirmó esa determinación, y en su resolución mencionó como uno de sus fundamentos el que la demandada tenía la intención de “aspirar genuinamente” al cargo.

“Si vas a aplicar eso hoy, tienes que probar que es genuino el interés de aspirar. Cualquier tribunal tiene que aplicar la doctrina prevaleciente, que es la del caso de Calcador Berríos”, argumentó Báez Galib.

“Las candidaturas de agua son un patrón coordinado por dos partidos políticos, que es buscando la forma de obviar la prohibición de los partidos coaligados”, abundó.

Sin aludir a la jurisprudencia citada, el analista político y profesor de Derecho Carlos Díaz Olivo concurrió con Báez Galib en que “lo correcto”, al aspirar a un puesto electivo, es hacerlo “porque eres una alternativa y un candidato real”.

“Si tú, como candidato, estás diciendo que no, que no voten por ti, creo que hay alguna lógica en el planteamiento que pudiera crear un problema”, apuntó Díaz Olivo.

Esta semana, el PIP anunció que su candidato a comisionado residente en Washington será el médico Roberto Velázquez Correa, pese a que, en esa contienda, la colectividad favorece la aspiración de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, del MVC. El candidato a gobernador del PIP, Juan Dalmau, quien públicamente ha dicho que votará por Rivera Lassén, calificó la candidatura de Velázquez Correa como “un acto de generosidad y desprendimiento”.

Asimismo, el MVC anunció que el profesor universitario jubilado Javier Córdova Iturregui será su candidato a la gobernación, aunque, como parte de la Alianza de País, el partido apoya a Dalmau. Córdova Iturregui se describió a sí mismo como un “candidato portavoz”.

Báez Galib recalcó que el fundamento u objetivo detrás de “candidaturas de agua” es “llenar un espacio para que el partido tenga la plancha completa en su columna en la papeleta, pero votan por otro candidato”. “Ahí, es que está la falta de genuinidad”, planteó.

“Perjudica más” al PPD

Respecto al hecho de que nadie, hasta el momento, haya cuestionado o impugnado en los tribunales las “candidaturas de agua”, Díaz Olivo manifestó que, para el Partido Nuevo Progresista (PNP), no es un asunto que le perjudica tanto.

“Eso a quien perjudica más es al PPD y, por lo tanto, (el PNP) no tiene ese interés de hacer ese tipo de planteamiento. En el caso del PPD, creo que es un problema que ha tenido desde el principio. Ha sido muy lento en darse cuenta del peligro que representa Victoria Ciudadana y combatirlo con agresividad”, sostuvo.