El candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, agradeció que su contrincante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) lo incluyera en su gabinete como posible secretario de Estado, pero recordó que él aspira a ser el próximo primer ejecutivo de la isla.

Asimismo, recordó que, aunque Victoria Ciudadana indicó que la selección de su gabinete sería mediante la presentación del currículum vitae y entrevistas, su nombre aparece en el listado sin haberlo solicitado.

“Yo había entendido que el anuncio que se hizo por parte de esa agrupación es que sometieran resumé personas que se iban a evaluar por sus méritos, no nombramientos de dedo y yo no he sometido ningún papel. Yo agradezco al Movimiento Victoria Ciudadana que reconozca en mí liderato, capacidades, historial y carácter. No son los únicos, en el debate de Univision otros candidatos también reconocieron ese liderato y historial, pero yo soy candidato a la gobernación por el Partido Independentista", respondió en una entrevista radial (WIAC - 740 AM).

Dalmau, quien celebró los resultados de las recientes encuestas, dijo que la determinación de Victoria Ciudadana podría responder al resultado de las mediciones. De acuerdo con La Encuesta de El Nuevo Día, Lúgaro alcanzaría el tercer puesto con el respaldo del 11% de los electores, seguido de Dalmau con el 10%.

“Es natural que por la presión de lo que reflejan las encuestas y pues hacen ese tipo de expresión”, señaló.

“Me acompañan más de mil candidatos y candidatas. Yo tengo un proyecto definido de ‘Patria Nueva' y yo aspiro a dirigir los destinos del país y ser gobernador de Puerto Rico, así que no comprendo la motivación", añadió.

Victoria Ciudadana también incluyó en el listado de su posible gabinete al candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, como secretario de Agricultura.

Aunque fue ahora que Lúgaro oficializó el listado de quienes formarían parte de su gabinete, la candidata ya había anticipado los ofrecimientos que haría a Dalmau y Molina.