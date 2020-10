El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, hizo su mejor esfuerzo ayer para ganarse el voto y la maquinaria electoral de los alcaldes al prometer que, de llegar a La Fortaleza, le propondrá al Departamento de la Vivienda Federal (HUD, por sus siglas en inglés) que los $22,000 millones en fondos CDBG-DR para la recuperación sean administrados por los alcaldes.

Al asegurar, durante una actividad en Barranquitas, que ha iniciado el proceso de “afinar” su mensaje sobre lo que llama la “Segunda Transformación de Puerto Rico”, prometió colocar más poderes en manos de los alcaldes.

Delgado Altieri no hizo alusión, en un mensaje que ofreció en la plaza pública, sobre dos asuntos que le tienen bajo fuego recientemente: sus posturas en torno a la perspectiva de género y la comunidad LBGTTIQ. En cambio, centró su mensaje en garantizar mejores servicios de salud, generar empleos, atender las necesidades de los adultos mayores y descentralizar el gobierno.

“Acercar nuestro gobierno a la gente y que los servicios esenciales estén cerca de nuestra gente”, dijo al describir su visión. “Hay que acercar estos servicios a través de los alcaldes”, agregó.

Delgado Altieri mencionó que servicios como el mantenimiento de escuelas, la seguridad de los planteles, la transportación escolar y proyectos de tutorías a estudiantes pueden estar en manos de los alcaldes.

En cuanto a los fondos CDBG-DR, señaló que, si bien hay 9,000 proyectos a nivel isla identificados como que puede ser financiados con este dinero, que totaliza $22,000, solo el 3% ha comenzado.

“La descentralización es la ruta a seguir y que los fondos CDBG-DR sean administrados por los alcaldes. Vamos a comenzar un proceso, antes de juramentar (como gobernador) para ir a Washington, a HUD, para que se entienda que la manera que se estructuró cómo manejar el dinero no funciona y que hay que sacar esa burocracia y que ese dinero llegue a los municipios”, dijo Delgado Altieri, al prometer que será un “gobernador-alcalde”.

El candidato también presentó, pero en un comunicado de prensa, algunas de sus propuestas para el desarrollo económico de la zona central del país, enfocándose en infraestructura, el servicio de energía eléctrica y el turismo.

“El desarrollo económico del país no puede ser asunto de algunas áreas, ni estar centralizado en la zona metropolitana de San Juan, porque puertorriqueños somos todos y todos tenemos mucho que dar y producir para juntos transformar el país. Como alcalde que he sido por 20 años, me consta que podemos generar riquezas y oportunidades para nuestra gente desde los pueblos, desde cada rincón de nuestra isla”, puntualizó Delgado Altieri.