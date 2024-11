Desde resultados incongruentes hasta máquinas defectuosas: hallazgos preliminares de los observadores electorales

En la jornada del 5 de noviembre, 31 voluntarios participaron como observadores electorales, que, entre sus hallazgos, reportaron que, en múltiples colegios, las máquinas de escrutinio no funcionaron o lo hicieron incorrectamente. “No contaban con su batería para poder funcionar en caso de que faltara la luz (energía eléctrica), como en efecto ocurrió, o la batería no tenía la suficiente carga. Pudimos constatar que muchas máquinas devolvían la papeleta, las papeletas se quedaban atascadas, contaban las papeletas dos veces, no aceptaban las papeletas o no adjudicaban el voto”, dice el documento.