Desde revitalizar los cascos urbanos hasta atender la crisis energética: candidatos del PIP, PPD y Proyecto Dignidad presentan propuestas sobre la infraestructura

“En mis primeros días como gobernador, voy a encaminar la cancelación del contrato. Hay dos maneras de hacerlo. Si no se justifica, hay que pagar una penalidad, y si se justifica, no. Yo voy a seleccionar la segunda ruta, nosotros vamos a trabajar para justificar todos los incumplimientos y que ese proceso no genere una penalidad para el pueblo de Puerto Rico. La ruta de la penalidad no es la que quiero, quiero la cancelación del contrato y el inicio de un nuevo proceso mientras la Autoridad de Energía Eléctrica administra de manera temporera”, sostuvo, sin poder estimar cuánto tiempo podría tomar la transición que propone.