Río Grande- La segunda jornada de primarias comenzó con algunos contratiempos en la escuela Félix Sánchez Cruz, de Río Grande, donde electores llegaron desde antes de las 7:00 de la mañana y casi dos horas más tarde aguardaban bajo un candente y sofocante sol que abrieran los colegios de votación.

Las gotas de sudor bajaban por el rostro de don Concepción Encarnación Nazario, quien a pesar de haber llegado a las 6:50 de la mañana al plantel tuvo que esperar a que funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) culminaran el proceso de poner las iniciales a las siete papeletas que le serían entregadas a los electores de este partido.

“No he podido pasar porque el colegio no está listo… todos los demás están listos menos ellos. ¿qué pasó? De qué vale que yo haya madrugado. Si uno madruga es pa salir temprano no es para estar aquí con este montón de gente… y el sol que hace ahí afuera está fuerte. Aquí hay personas impedidas”, denunció el caballero que la semana pasada acudió al centro de votación y no pudo emitir su derecho al voto debido al desbarajuste ocurrido con la entrega de materiales electorales desde el centro de operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

PUBLICIDAD

Por su parte, Tomás Nazario, quien fue el tercero en llegar a la escuela también estaba incómodo con la situación.

“Se desespera cualquiera con este sol que hace aquí. Se me van a ir los míos”, dijo en referencia a que algunos electores del penepé amenazaban con irse sin emitir su derecho al voto ante el retraso ocurrido en uno de los tres colegios que el partido tenía en el centro de votación.

Según explicó el coordinador del PNP del precinto, Juan Natal, el retraso se adjudicaba al proceso de firmar las papeletas. Además, dijo, que el protocolo de salud y seguridad para prevenir contagios de COVID-19 hace que los trabajos “corran más lento”.

“La cantidad de papeletas diferentes tienen que inciarse. Hay que contarlas una por una y son como siete diferentes. Ellos (los funcionarios) empezaron temprano y están dándole duro… pero ya abrimos dos de los tres colegios. Ellos están trabajando fuerte, creéme”, dijo Natal sobre el proceso que, finalmente, comenzó a las 8:55 de la mañana.

Mientras, el coordinador del Partido Popular Democrático (PPD) en el precinto, Edwin Morales, destacó que en los tres colegios de su organización los trabajos corrieron con normalidad. Detalló, además, que los maletines con los materiales electorales llegaron ayer y fueron custodiados en el cuartel estatal de la policía del municipio.

Otros ciudadanos tuvieron problemas porque no aparecían en las listas de electores, por lo que fueron orientados a que acudieran a la escuela Rafael De Jesús, frente al correo del municipio.

PUBLICIDAD

“Algunas personas piensan que las listas de electores son distintas entre los partidos y eso es falso. Hay una lista alfa. Los mismos que aparecen en las listas de los populares son los mismos que aparecerán en las listas de los penepés. Si no aparece aquí en la lista de un partido, tampoco estará en el otro. Así que lo que hacemos es que preparamos una boleta y se le orienta que acuda a la otra escuela para que su voto se pueda efectuar añadido a mano”, sostuvo Morales.

Electores esperan bajo el sol para entrar a su centro de votación.

En Río Grande hay primarias para la alcaldía tanto en el PNP como en el PPD. El alcalde actual, el popular Ángel “Bori” González busca revalidar en la papeleta de las elecciones generales. Su contrincante es Manuel Ramos Matos.

Mientras, por el PNP, corren en la contienda David Matta Fontanet y Mayra Pérez Bulerín.

“Ponga ahí que los penepés estamos votando por Bori… ese es el hombre que va a ganar. Está bregando bien aquí. Primera vez que yo hago eso y soy penepé reventao y mi familia también lo va a hacer. Pon ahí que somos de los Ruiz de Río Grande, del barrio El Verde”, expresó un ciudadano que prefirió omitir decir su nombre completo.

Cabe señalar que el Negociado de la Policía de Puerto Rico informó que ayer, sábado fue localizada una urna con sobre 400 papeletas de votación del proceso primarista en curso, en la escuela Rafael De Jesús en Río Grande.

Según la querella, el director electoral del PNP, Nelson Fred Ramos, notificó que mientras organizaba la escuela para la segunda ronda de votaciones de hoy, domingo, en un salón que se usaría como el Colegio 2 de la Unidad 5 del Precinto 102 encontró una urna de cartón con papeletas sin contabilizar.

PUBLICIDAD

Tras indagar en el asunto, Cristina Pizarro, Oficial de la Junta de Inscripción Permanente de dicho partido y Denisse Montañez, Comisionada Electoral del PNP, certificaron que las 408 papeletas correspondían a los votos adelantados del 1 de agosto.

Las papeletas en cuestión fueron escoltadas al Distrito de Río grande donde fueron recogidas por personal de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). El caso fue referido a la sargento Glenda Román, adscrita al Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Fajardo.