Donald Trump bajo la lupa de los estadounidenses: ¿qué revelan las encuestas sobre su gestión?

WASHINGTON - El presidente Donald Trump podría estar alardeando sobre el trabajo de su administración en materia de asequibilidad, pero encuestas recientes sugieren que los estadounidenses no se lo están creyendo a medida que se frustran cada vez más con su liderazgo.

Muchos estadounidenses dicen que Trump se está centrando en las prioridades equivocadas, según múltiples encuestas, incluida una encuesta de enero de AP-NORC, y en gran medida piensan que Trump está descuidando la cuestión de los costes en casa. Para agravar sus problemas, hay indicios de que está aumentando la frustración por su enfoque de la inmigración, y algunas de sus recientes obsesiones, como apoderarse de Groenlandia, son francamente impopulares.

Esto ha creado problemas separados -pero relacionados- para Trump mientras su partido se dirige a las elecciones de mitad de mandato. Los estadounidenses no creen que esté prestando suficiente atención a la economía y muchos quieren que se centre menos en la inmigración y la política exterior. Pero esos son los temas que dominaron los titulares durante el mes pasado, gracias al agresivo enfoque de Trump.

Muchos no ven a Trump ayudando a los costes y quieren que se centre más en la economía

Trump fue reelegido en gran parte debido a preocupaciones económicas, pero encuestas recientes muestran que el grueso de los estadounidenses aún no está viendo beneficios de sus políticas, y la mayoría no cree que esté prestando suficiente atención al tema.

Una gran parte de los votantes registrados ven la economía como uno de los principales problemas que enfrenta el país, y una reciente encuesta del New York Times encontró que alrededor de la mitad de los votantes registrados dicen que las políticas de Trump han hecho que la vida de la mayoría de los estadounidenses sea “menos asequible.”

Del mismo modo, alrededor de 7 de cada 10 votantes registrados en una nueva encuesta de Fox News dijeron que Trump no está dedicando suficiente tiempo a centrarse en la economía, incluyendo alrededor de la mitad de los republicanos.

Mientras tanto, alrededor de 4 de cada 10 votantes en la encuesta de Fox News dijeron que las políticas económicas de Trump les han “perjudicado” personalmente, mientras que casi la misma proporción dijo que las políticas no han hecho ninguna diferencia. Sólo alrededor de 2 de cada 10 dicen que la trayectoria económica del presidente les ha beneficiado - y mirando hacia el futuro, el 45% de los votantes dicen que esperan que la economía “empeore” en el próximo año.

La mayoría de los votantes considera que los CIE son demasiado agresivos

Aunque muchos estadounidenses siguen apoyando el objetivo de Trump de deportar a las personas que se encuentran ilegalmente en el país, las encuestas muestran que cada vez están más incómodos con sus tácticas de inmigración.

Alrededor de 6 de cada 10 votantes registrados dijeron que las tácticas del ICE han “ido demasiado lejos” en la encuesta del New York Times. La encuesta de Fox News reveló que una proporción similar de votantes consideraba que el ICE estaba siendo “demasiado agresivo” en sus esfuerzos por deportar a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país, una medida que ha aumentado 10 puntos porcentuales desde julio.

Esas medidas -que se llevaron a cabo antes del tiroteo de Alex Pretti por agentes de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis- apuntan a la amplia frustración de los estadounidenses con las actuaciones de los funcionarios de inmigración en ciudades de todo Estados Unidos, incluso antes de que la situación en Minnesota se agravara aún más.

La inmigración estaba entre los temas más fuertes de Trump cuando comenzó su segundo mandato en las encuestas de AP-NORC, pero desde entonces ha caído. Sólo el 38% de los adultos estadounidenses aprueban la forma en que Trump está gestionando la inmigración, frente al 49% en marzo. Ese sondeo se realizó del 8 al 11 de enero, poco después de la muerte de Renee Good, que murió por disparos de un agente del ICE en Minneapolis.

También hay indicios de que la aprobación de Trump en materia de inmigración podría estar cayendo entre los republicanos. Cayó del 88% en marzo al 76% en la encuesta de enero de AP-NORC, un cambio aparente entre sus partidarios durante su primer año de vuelta al cargo.

Muchos quieren que Trump se centre menos en asuntos exteriores

Sólo en las últimas semanas, Trump se ha planteado tomar el control de Groenlandia, ha presionado para que Estados Unidos controle el petróleo venezolano y ha sancionado a Irán por matar a miles de manifestantes pacíficos.

Las encuestas muestran que muchos estadounidenses quieren que Trump se centre más en los asuntos internos. Aproximadamente 4 de cada 10 votantes quieren que Trump se centre menos en la política exterior, según la encuesta de Fox. Aproximadamente un tercio de los estadounidenses dijo que el tiempo que Trump dedicaba a la política exterior era “más o menos correcto”, y alrededor de 3 de cada 10 dijeron que no le dedicaba suficiente tiempo.

El control de Groenlandia es un tema impopular para Trump. Según una encuesta reciente del Pew Research Center, aproximadamente 6 de cada 10 adultos estadounidenses se oponen firmemente o en cierta medida a que Estados Unidos se haga cargo de Groenlandia, como ha propuesto Trump. Los republicanos estaban divididos sobre la cuestión: alrededor de 4 de cada 10 estaban a favor de una toma de posesión, pero alrededor de un tercio se oponía. Aproximadamente una cuarta parte no estaba segura.

Los republicanos confiaban menos en el carácter y la aptitud mental de Trump

Trump ha sido una figura política prominente durante aproximadamente una década, y sus partidarios a menudo no han sido disuadidos por su comportamiento no tradicional o descarado en la Casa Blanca. Las encuestas han demostrado a menudo que las prioridades temáticas suelen impulsar a los votantes mucho más que el carácter del candidato.

A pesar de eso, hay una posible advertencia para Trump en la nueva encuesta del Pew Research Center que muestra que poco más de la mitad de los republicanos, el 56%, apoya “todos” o “la mayoría” de los planes y políticas de Trump, por debajo del 67% justo después de que asumiera el cargo el año pasado.

La encuesta también reveló un fuerte descenso de la confianza de los republicanos en que Trump tenga la aptitud mental para ejercer como presidente, respete los valores democráticos del país o actúe éticamente en el cargo. Solo 4 de cada 10 republicanos confían ahora “extremadamente” o “muy” en que Trump actúe éticamente, frente al 55% de principios del año pasado.