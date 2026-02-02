Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Patético, sin talento”: la amenaza que hizo Donald Trump a Trevor Noah tras animar los Grammy

El presentador de los premios expresó que el presidente estuvo en la isla de Epstein

2 de febrero de 2026 - 8:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trevor Noah durante los premios Grammy. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente Donald Trump ha amenazado con demandar a Trevor Noha, presentador de los Grammy, por decir que estuvo en la isla de Jeffrey Epstein: “Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador”, ha dicho en la red social Truth.

Durante la ceremonia, Noah dijo sobre Trump en uno de sus monólogos que “desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton”, dijo, en referencia a Groenlandia.

Los Grammy, entregados esta noche en Los Ángeles, han sido escenario de protesta contra el presidente y su política migratoria por parte de músicos como Bad Bunny o Billie Eilish. El presidente de Estados Unidos ha dicho en su perfil de Truth que los premios “Son lo PEOR”.

“¡Prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de que esta basura ya no inunde sus ondas”, ha añadido.

“Noah -continúa- quienquiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de Bajo Nivel de Audiencia. Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!!”.

Trump dice en la red social que no sabe si Bill Clinton estuvo en la isla de Eipstein, pero que él nunca ha estado en ese lugar: “Hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos”, asegura.

El presidente de Estados Unidos pide a Noah, al que califica como “un completo perdedor”, que “aclare sus hechos”, y que lo haga “rápido”.

“Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador, y a demandarlo por un dineral. Pregúntenle a Little George Slopadopolos y a otros cómo salió todo. ¡Y también a CBS! ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!”, concluye el mensaje.

El mensaje se refiere de este modo a George Papadopoulos un exasesor que fue sentenciado a 14 días en la cárcel por mentir a agentes federales sobre la implicación de Rusia en las elecciones de 2016.

Este viernes el Departamento de Justicia publicó 3 millones de nuevos documentos sobre la investigación con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein, al que se relaciona con famosos del mundo del espectáculo, empresas y deportes, y políticos como Donald Trump y Bill Clinton.

Bill Clinton ha asegurado haber viajado en varias ocasiones en el avión de Epstein para eventos de la Fundación Clinton, pero que niega haber sabido de sus crímenes o haber estado en su isla.

Varias víctimas del magnate han denunciado el hecho de que el Gobierno no haya publicado de forma íntegra los archivos del caso, como fue aprobado por el Congreso a finales de 2025.

Donald TrumpGrammyBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
