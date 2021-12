Edward O’Neill Rosa, hijo del exalcalde Héctor O’Neill, anunció esta mañana su aspiración a llenar la vacante de la alcaldía de Guaynabo ante la renuncia de Ángel Pérez tras ser acusado a nivel federal por soborno, ‘kickbacks’ y conspiración.

“Con la humildad y deseo genuino de trabajo que me caracteriza, hago pública mi aspiración a la alcaldía de Guaynabo, consciente de la urgencia de unificar a un pueblo que añora progreso y bienestar”, dijo en un comunicado de prensa.

O’Neill Rosa retó en primarias a Pérez en 2020. En ese momento, obtuvo 5,647 votos pero Pérez prevaleció en la contienda.

Indicó que ha visitado diferentes sectores del pueblo y estos le han expresado su apoyo y su interés “en unirse al esfuerzo colectivo de encarrilar a Guaynabo”.

“Yo no soy político de carrera, soy un trabajador que pondré todo mi empeño en lograr que los Guaynabeños tengan la calidad de vida, la seguridad y el progreso que se merecen. Siempre he estado cerca de ellos en diferentes facetas de mi vida profesional y personal, y conozco de cerca las necesidades de mi pueblo. Esa cercanía a nuestra gente es la que me guiará en cada esfuerzo que hagamos”, agregó.

El Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) determinó realizar el sábado, 15 de enero, una elección especial para escoger a un nuevo alcalde para Guaynabo.