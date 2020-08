El coordinador electoral de la campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, responsabilizó esta mañana a la comisionada electoral del Partido Nuevo Progreista (PNP), María de Lourdes “Lolin” Santiago, por lo que describió como el desastre del proceso del voto por adelantado a celebrarse hoy para los electores de la colectividad.

“Esto ha sido un desastre”, sostuvo Mundo, al indicar que se han reportado atrasos en la entrega de materiales en municipios como Cabo Rojo, Añasco, Aguadilla, Hormigueros, Utuado, Lares, Ceiba, Carolina, Guaynabo y San Juan.

“En todos lados esto es un desastre”, dijo.

María Dolores “Lolin” Santiago es la encargada de dirigir el proceso electoral en el Partido Nuevo Progresista.

Mencionó escenarios de máquinas de votación que no funcionan por no haber sido revisadas antes y situaciones en que faltaron papeletas o los maletines llegaron tarde. “Salieron a las 5:00 a.m., pero tenían que salir anoche. No los habían hecho”, dijo Mundo.

El representante penepé José Aponte denunció en su cuenta de Twitter, por ejemplo, que en el Precinto 62 de Ponce se enviaron siete papeletas para Representante por Acumulación y que al mediodía esas papeletas ya habían sido utilizadas.

Mientras, Mundo fue claro en que la responsabilidad del proceso caótico de hoy recae sobre Santiago.

“Esto es el partido. Juan Ernesto Dávila (presidente de la Comisión Estatal de Elecciones) tiene una participación mínima con la compra de materiales y proveerlos, pero la responsabilidad es del partido”, dijo Mundo, quien indicó que buscará asegurarse de tener personal suficiente para velar que los maletines, de cara a la primaria del 9 de agosto, se preparen con tiempo durante la semana “para que no se dé el disparate que hicieron hoy”.

En cuanto a garantizar el derecho al voto de los electores que no pudieron completar el proceso hoy, Mundo aseguró que se tomarán las medidas para que puedan votar el 9 de agosto y que se les “dará prioridad”.

“Todo el que tiene derecho a votar hoy se le va a dar esa prioridad”, dijo.