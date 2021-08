El presidente del comité del Partido Popular Democrático (PPD) en Mayagüez, el alcalde José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez buscará hoy llenar cinco vacantes que ese comité tiene disponibles para el cargo político de delegados por acumulación.

A esa actividad política no fue invitado el vicepresidente del comité municipal, el exrepresentante Charlie Hernández, como tampoco las senadoras de distrito Migdalia González y Ada García Montes. Las senadoras aclararon que no son residentes del municipio de Mayagüez.

La representante del distrito de Mayagüez, Jocelyn Rodríguez Negrón, sí asistirá porque es delegada.

A la legisladora no le resulta extraña la convocatoria en estos momentos para llenar las vacantes. Asimismo, descartó que esta selección de delegados sea un movimiento de Rodríguez Rodríguez para garantizar el control político en el comité en momentos en que es investigado por el Departamento de Justicia, que tiene una querella ética por nepotismo y varias demandas judiciales relacionadas a la operación de la empresa municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI).

“Eso es un proceso de reorganización que están pasando en todos los municipios”, argumentó la representante, quien fue ayudante del alcalde mayagüezano. “Esto es parte de un plan agresivo que tiene el Partido Popular Democrático”, agregó.

La asamblea se realizará en el comité municipal del PPD a las 5:30 de la tarde y según la convocatoria firmada por Rodríguez Rodríguez solo podrán votar “los delegados institucionales residentes de Mayagüez”.

Rodríguez Negrón estimó que esa convocatoria es para cerca de 30 personas que ahora mismo son delegados institucionales en ese municipio.

Los delegados por acumulación son las personas dentro un comité político que tienen derecho al voto en procesos de sustitución o para cubrir vacantes en el comité.

No obstante, la sustitución de un alcalde en un año no electoral tiene que cubrirse mediante una elección especial entre los miembros del partido al que pertenece ese ejecutivo municipal que será sustituido, según establece el código municipal y el electoral. Mientras que la vacante de la presidencia de un comité municipal tiene primero que ser notificada al secretario general de la organización política y es el presidente del PPD quien determinará la manera de llenar esa vacante política.

El vicepresidente del comité PPD de Mayagüez dijo que como no fue convocado, ni siquiera ha pensado si asistirá a la asamblea, de la que tampoco se le ha informado el propósito.

“Desconozco si esa asamblea cuenta con el visto bueno del partido a nivel central, que tiene una reorganización corriendo pero que, en este momento, incluye exclusivamente a los municipios que perdimos en las pasadas elecciones”, dijo Hernández.

En toda su historia política, el PPD nunca ha perdido una elección a la alcaldía de Mayagüez.

“Si el propósito de esa reunión es tratar de tener en el comité unos votos en anticipo a decidir la sucesión del alcalde, si ese momento llegara, pues me temo que hay alguien que no está bien informado porque la ley dice que en caso de una vacante eso deberá llenarse por una primaria de pueblo entre los miembros del partido popular de Mayagüez (elección especial) no por una asamblea de delegados”, dijo el exrepresentante del distrito ese municipio.

A preguntas de El Nuevo Día, Hernández dijo que como no existe una vacante “sería una falta de respeto a los electores de Mayagüez uno empezar a especular” si le interesaría convertirse en alcalde de la Sultana del Oeste de producirse una renuncia.

El vicepresidente del comité popular añadió que “si alguien cree que esa reunión (la asamblea) va a tener el efecto de influenciar algún aspecto de la sucesión del alcalde, en caso de que eso ocurra, lamento decirle que no ha leído la ley”.

Hernández comentó que desconoce por qué no se le invitó y afirmó que “no tengo malestares con el señor alcalde, pero parece que él está considerando otras personas para otras posiciones y en ese renglón no parezco estar yo”.