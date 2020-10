El alcalde novoprogresista de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, alegó esta tarde que el liderato del Partido Popular Democrático (PPD) en ese municipio incurrió en fraude electoral luego de que, alegadamente, llenaron papeletas de voto adelantado con nombres de personas fallecidas y de otras que no solicitaron este derecho.

Sin embargo, el candidato popular a la alcaldía en dicho municipio, Ángel “Bebo” Burgos Castro, tildó de “desespero político” los señalamientos del alcalde incumbente a quien le pidió que sometiera ante la Policía y el tribunal “la evidencia que tengan y que se abran los libros, no tengo problema”.

“Teníamos identificados dos electores que son personas mayores y solicitaron ellos, pero las papeletas no les estaban llegando. Ellos se presentan a la JIP (Junta de Inscripción Permanente) y allí entran al sistema y se dan cuenta que hay dos solicitudes llenas. Las que llenó el elector y otra adicional que no son del elector. Ahí es cuando la JIP levanta bandera y decide no enviar la papeleta. Cada una de las personas radicó una querella para que se investigue”, indicó Colón Berlingeri en entrevista con El Nuevo Día.

El alcalde explicó que la dirección de las papeletas que se llenaron sin la autorización de esos dos electores, supuestamente, corresponden al candidato a alcalde del PPD y un legislador popular de la Asamblea Municipal de Orocovis.

“También nos hemos percatado que le han solicitado a los electores el voto sin autorización. Los funcionarios se han presentado a casa de la personas y le dicen 'mira estamos aquí para buscarte el voto y ellos dicen, mira no pero es que no he solicitado el voto’. Y hemos identificado muchas solicitudes de personas fallecidas”, añadió el alcalde incumbente.

Burgos Castro, por su parte, insistió en que las alegaciones de Colón Berlingeri son “rumores de hace cuatro días” y que tienen lugar a escasas horas de que inicien los comicios.

“Hay una alegación que ellos están haciendo de unas solicitudes duplicadas. Estaremos a disposición de que este proceso (investigación) se abra. Si tienen evidencia que se abra la investigación”, exclamó Burgos Castro a preguntas de este medio.

El candidato popular aludió a la nueva Ley Electoral para expresar que el nuevo estatuto “es el que permite que suceda esto (falsificación de papeletas)”.

“La Ley Electoral da la oportunidad a que pasen estas cosas. Cualquier persona puede solicitar por internet. Las solicitudes se pueden descargar por internet y cualquiera puede falsificar. Así que, que someta la evidencia relacionada a nosotros y que se investigue”, acotó.

Indicó que, al momento de la entrevista, ni la comisionada electoral del PPD en Orocovis, ni el comisionado electoral del PPD a nivel isla, Nicolás Gautier, le habían informado de ninguna investigación electoral o policiaca por las alegaciones que planteó Colón Berlingeri.

“Somos personas de ley y orden, y si en algún momento hay una solicitud duplicada pues que se investigue. Nosotros seguimos enfocados en lo que es la campaña política y estamos abiertos. Como presidente (del PPD) y candidato a alcalde en mi municipio que se abran los libros, no tengo ninguna objeción sobre eso”, puntualizó.

No obstante, Colón Berlingeri dijo que, actualmente, hay un agente de la Policía de Puerto Rico investigando sus denuncias tras la radicación de dos querellas: 048417 y 1820178.