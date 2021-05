Un grupo de aspirantes a puestos electivos, así como sus tesoreros, serán demandados por la Oficina del Contralor Electoral por el cobro de dinero de multas impuestas que en total ascienden a $430,000.

“La División Legal de la OCE agotó todos los recursos administrativos disponibles para que estas multas pudieran ser pagadas. Se les envió orden de mostrar causa, notificación de multas administrativas, se hicieron varias gestiones de cobro e incluso, se les informó la intención de acudir al tribunal. Sin embargo, estos comités han fallado en cumplir con las regulaciones relacionadas al financiamiento de las campañas y responder asertivamente a las comunicaciones de esta oficina”, dijo el contralor electoral, Walter Vélez, en un comunicado de prensa.

Entre las faltas señaladas a los comités están incumplimientos con requerimientos de información, no radicación de informes, ingresos y gastos no informados o no depositados en la cuenta de campaña. Además de deficiencias en controles internos.

PUBLICIDAD

Los primeros recursos que se estarán radicando incluyen a nueve candidatos a legisladores y nueve aspirantes a ocupar las posiciones de alcalde. También se presentarán demandas contra cuatro tesoreros y miembros de los comités de finanzas.

Las personas que serán demandadas están afiliadas al Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático.