El Departamento de Justicia de Puerto Rico emitió una opinión favorable a las aspiraciones políticas del coronel Roberto Rivera, comisionado auxiliar de investigaciones criminales del Negociado de la Policía, de cara a las elecciones de 2024.

Rivera figura en la “plancha” para la Legislatura Municipal de Arecibo del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José “Memo” González, quien aspira a ser electo como alcalde de ese municipio.

Después de que el anuncio tomara por sorpresa al comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Oficina de Ética Gubernamental solicitaron la opinión a Justicia a finales de noviembre.

Finalmente, Justicia publicó la opinión a la semana pasada, indicando que Rivera no solo puede aspirar al cargo electivo, sino que también puede ocuparlo sin tener que renunciar como policía.

“Luego de examinar detenidamente nuestro ordenamiento jurídico, concluimos que no existe prohibición que impida que un miembro del Sistema de Rango del NPPR (Negociado de la Policía de Puerto Rico) pueda pueda aspirar y realizar campaña para el cargo electivo de Legislador Municipal”, apunta la opinión, firmada por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

Sí recordó que “mientras esté en servicio”, no puede “hacer propaganda ni ninguna otra gestión a favor o en contra de cualquier partido político a cargo público o político”.

Sin embargo, aclaró que esa prohibición “no se extiende al horario no laborable de dichos funcionarios (de la Policía) siempre y cuando no estén en servicio y no lleven el uniforme del NPPR”.

La opinión de Justicia explicó que, en el pasado, dos leyes anteriores “establecían prohibiciones absolutas a los miembros del Cuerpo de la Policía de participar en actividades político-partidistas y de ocupar puestos de liderato en partidos y organizaciones políticas”.

No obstante, detalló que la Ley 20 que creó DSP en el 2020, bajo la gobernación de Ricardo Rosselló, “modificó sustancialmente dichas disposiciones y eliminó las prohibiciones absolutas” que tenían antes los policías.

Más aún, la opinión firmada por Emanuelli concluyó que “un miembro del Sistema de Rango de la NPPR puede desempeñarse como Legislador Municipal sin tener que separarse de sus funciones en el NPPR”.

Igualmente, “un miembro del Sistema de Rango del NPPR que resulte electo como Legislador Municipal puede recibir el salario que el corresponde en el NPPR y las dietas autorizadas” por el Código Municipal.

Por su parte, el secretario del DSP, Alexis Torres, reconoció en entrevista radial con WKAQ 580 haber recibido la opinión de Justicia, resumiendo que resolvió que Rivera puede seguir con sus aspiraciones políticas después de que no sea en horas laborables ni esté en uniforme policiaco.

Ante la pregunta sobre la visión de que un policía no deja de ser oficial cuando termina su turno de trabajo, Torres dijo que alguien franco de servicio sí puede responder en una situación de emergencia “porque esa es la responsabilidad que tenemos como agentes de ley y orden”.

En cambio, planteó que “uno tiene unas horas de uso personal, de su familia... Nosotros, ¿podemos pagarle 24 horas al día a un compañero? No se puede”.

“De la misma forma que le aplica al coronel Roberto Rivera, le aplica a cualquier compañero”, añadió Torres, quien destacó que el coronel lleva 38 años en la Policía. “De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, yo no le puedo coartar el derecho a un compañero de algún partido político o que pueda votar”.

Por su parte, Rivera declinó abundar sobre el tema en una entrevista radial y se limitó a comentar que, con referencia a su aspiración política, “no hay nada que me lo impida y al final del camino se va a ver”.

Además de Rivera, presentaron su intención de ser legisladores municipales Benjie Pérez Mojica, exaspirante al Senado; Kareline Vazquez Rivera, vicepresidenta de la Juventud del PNP en Arecibo; José Emilio González, exsenador por Arecibo; César Omar González, comisionado de seguridad del Departamento de Educación, así como José “Joe” Ríos González, José Feliciano, Teo Rolón Balseiro, Luis Cruz Nieves, Rita James, Juanma Martínez y Luis de Jesús Olmo.