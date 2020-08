Los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) tendrán que aumentar el respaldo que tuvieron en las primarias en un 235% y un 301%, respectivamente, para alcanzar un nivel de votación similar al que experimentaron en el 2016, que de por sí fue bajo.

El escenario, sin embargo, conspira para que esto no se logre. La población desde el 2016 se ha reducido en un 6.2%, en parte por los desastres naturales provocados por los huracanes Irma y María, la depresión económica que se vive desde el 2006 y los terremotos que se experimentaron a inicios de este año que afectaron principalmente el sur y oeste del país.

Del mismo modo, estas dos colectividades, las únicas que han gobernado a Puerto Rico desde hace más de siete décadas, compiten nuevamente contra alternativas electorales emergentes que, en el 2016, entre todas, capturaron 305,484 votos para la gobernación. Esto es tres veces la cantidad de votos que en el 2012 recibieron para la gobernación las alternativas distintas al PPD y el PNP (82,834).

A todo esto, se le suman los temores asociados a la pandemia del COVID-19 que ha cobrado la vida de 390 personas.

De hecho, este último factor divide las opiniones sobre la participación electoral que se exhibió durante las atropelladas primarias del PNP y del PPD.

“Yo tenía el temor de que la pandemia afectara enormemente, pero diría que dada las circunstancias la abstención no fue tanta. Creo que la asistencia fue razonable dentro de lo que se vive”, dijo el exsenador y ex comisionado electoral del PPD, Eudaldo Báez Galib.

“La participación en las primarias yo la veo bajita y no tanto porque la gente se ha ido de Puerto Rico sino porque la gente estaba asustada con el COVID-19. Habría que ver si la gente se va a tirar a la calle a votar o no. Muchos estaban asustados y están molestos con el liderato político”, dijo, por su parte, el abogado estadista Domingo Emanuelli.

“Hay una combinación de muchos factores que pueden estar incidiendo. La merma en la población, el envejecimiento, la baja en la natalidad, la gente desmotivada, la pandemia. Todo eso ayuda a que haya menos votos”, dijo la demógrafa Judith Rodríguez.

La experta en demografía sostuvo, no obstante, que en el 2016 se observó claramente que las alternativas electorales nuevas erosionaron significativamente la base electoral del PNP y del PPD.

“Los dos bajan en votos en similar proporción”, destacó Rodríguez “La última vez, el ganador lo que obtuvo fue el 41% de los votos. Eso tiene que ver con un sector grande que no fue a participar, no está inscrita y gente moviéndose a otras opciones”.

La estrategia de los partidos

Emanuelli explicó que se entiende que el PNP tiene una base electoral más amplia que el PPD, por lo que altos niveles de abstención los beneficia ya que se presume que los más fieles simpatizantes comoquiera irán a las urnas. Sin embargo, la abstención suele afectar con mayor intensidad al partido en control del gobierno, que en la actualidad es el PNP.

Los simpatizantes con los partidos tradicionales suelen abstenerse antes de votar en contra de la colectividad en que militan. Por eso, la estrategia del PNP consiste, en gran medida, en tratar de movilizar a los electores añadiendo en la contienda atractivos para los estadistas, como un plebiscito sobre la anexión a los Estados Unidos, dijo el abogado estadista.

Según Emanuelli, el candidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, tiene también que desligarse de cualquier asunto que evoque a este cuatrienio para así no cargar electoralmente con las consecuencias de las controversias de estos últimos cuatro años, incluyendo las múltiples acusaciones de corrupción contra funcionarios públicos, el escandaloso chat de Telegram, la renuncia del ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, el traqueteo con los suministros para los damnificados y las compras irregulares de pruebas de COVID-19, entre otros.

“Al PNP este cuatrienio no le fue bien. Si logran convertir las elecciones en unas plebiscitarias, pueden ganar. En el PNP también tiene que lograr que el electorado pueda diferenciar a Pierluisi de las actuaciones del partido y para eso él tiene que demostrar que no participó del gobierno y que él no carga con lo negativo de la administración de Rosselló. Igual Charlie (Carlos Delgado Altieri, del PPD) tiene que distanciarse a la cúpula manchada del partido”, sostuvo Emanuelli.

En el caso del PPD, aunque no dirigió la Rama Ejecutiva del gobierno en este cuatrienio, carga con algunos lastres relativamente recientes, como el inversionismo político que giró alrededor del convicto recaudador Anaudi Hernández, y la convicción por corrupción del exsecretario de Recreación y Deportes, Ramón Orta, entre otros asuntos, resaltó Emanuelli. Del mismo modo, la papeleta del PPD ha sido cuestionada interna y externamente debido a la aspiración de Aníbal Acevedo Vilá a comisionado residente. Acevedo Vilá fue acusado, en marzo de 2008, de ilegalidades en el uso de fondos de campaña. Eso ocurrió cuando era gobernador y, posteriormente, fue absuelto. Desde entonces, no se ha postulado para cargo público.

“Hay un denominador común en todo esto y es la percepción de que el político está para servirse ellos, que no está para el pueblo. Ya no tiene tanto efecto ver a un funcionario acusado. Se ve como algo que pasa cada cierto tiempo. Creo que ese factor es el más grande (para la baja participación): la falta de confianza del país en sus estructuras políticas”, dijo, por su parte, Báez Galib.

“Ambos partidos han bajado en respaldo. La bajada grande fue en la última elección. Los dos partidos se erosionaron con los emergentes. Yo pensaría que ante eso, (el Movimiento) Victoria Ciudadana jugará papel protagónico en las elecciones en noviembre”, vaticinó Emanuelli.