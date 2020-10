El excongresista puertorriqueño Luis Gutiérrez endosó esta mañana la candidatura de Aníbal Acevedo Vilá como comisionado residente en Washington D.C.

Sin embargo, no endosó al compañero de papeleta de Acevedo Vilá, Charlie Delgado, en la carrera a la gobernación. De hecho, Gutiérrez endosó al candidato del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez, para esa posición. Igualmente señaló, en una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico que votará por candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), aunque no los identificó.

Gutiérrez, nacido en Chicago y de padres puertorriqueños, fue electo a la Cámara baja federal en noviembre de 1992 y ocupó un escaño por el Distrito 4 de Chicago entre 1993 y el 2018.

A finales de septiembre, Gutiérrez anunció que estaría votando No en la consulta del plebiscito. Al hacer el anuncio, manifestó que con la estadidad se pierden “nuestras costumbres, idioma, idiosincrasia y puertorriqueñidad” y sostuvo que una Asamblea Constitucional de Status sería un proceso justo donde todos -estadistas, autonomistas, independentistas, puertorriqueñistas- pueden debatir y discutir el futuro de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Esta mañana, Gutiérrez convocó una conferencia de prensa para anunciar su endoso a Acevedo Vilá. Gutiérrez recalcó que no es miembro de ningún partido político y que se considera no afiliado.

Al explicar por qué no apoya a Delgado, dijo que es un “hombre bueno”. Delgado se describe como soberanista.

“Se le debe dar su respeto. No lo veo como mi enemigo. Quizás en el futuro sea un amigo y aliado, pero creo en la independencia para Puerto Rico y creo que Juan Dalmau es mi candidato”.

“Para mí, no hay una contradicción. Para mí la contradicción es el colonialismo”, insistió Gutiérrez. “Él representa quién yo soy”, dijo sobre Dalmau.

Acto seguido, defendió la candidatura de Acevedo Vilá, a pesar de no ser independentista.

“Necesito a alguien que represente ese voto del No. Aníbal va a representar ese voto No en el Congreso de Estados Unidos. Jenniffer González, como siempre lo ha hecho, le va a dar la espalda a la democracia en Puerto Rico y la voluntad de los puertorriqueños y seguir con su agenda. Ella llegó al Congreso y propuso la estadidad y no mencionó otras opciones”, dijo Gutiérrez. “Necesito a alguien que pueda triunfar el 3 de noviembre y representar mi voto en el Congreso de Estados Unidos y para mí se candidato es Aníbal”.

“En estas elecciones, lo que está en juego no son los partidos políticos necesariamente, son las fuerzas puertorriqueñistas”, dijo Gutiérrez.

Cuando se le preguntó si entendería que Acevedo Vilá tendría una encomienda de favorecer la independencia en el Congreso en caso de que gane el No en la consulta del 3 de noviembre, Gutiérrez reconoció que ese no es el caso.

PUBLICIDAD

“Él va a tratar con Nydia Velázquez de trabajar un proceso descolonizador de Puerto Rico, que (entiende que) el Estado Libre Asociado es el pasado y que vamos a un proceso de descolonización”, dijo Gutiérrez.

Acevedo Vilá, por su parte, dijo que su compromiso sería incluir la independencia como opción en una asamblea constitucional de estatus. Aunque el Sí ganara la consulta del 3 de noviembre, el también exgobernador dijo que no anticipa ese escenario pero que comoquiera no defendería la esetadidad en el Congreso al argumentar que eso le toca a los estadistas.

A su juicio, aunque gane el Sí, no alcanzaría más de 52% o 53% del favor del electorado.

Durante la conferencia de prensa, también endosaron la candidatura de Acevedo Vilá los abogados Reinaldo Pérez y Antonio Vidal. Pérez es un conocido abogado sindicalista y Vidal fue miembro de la Junta del Colegio de Abogados. Ambos son independentistas. Suscribieron también la declaración de Acevedo Vilá, aunque no estuvieron presentes en la conferencia de prensa, el profesor universitario José Luis “Pinchy” Méndez y el abogado René Pinto Lugo.

“Estoy apoyando su gestión y lo llamé para decírselo. Necesitamos a alguien con el corazón puertorriqueño”, dijo Pérez. “No podemos apoyar gente que quieren convertirse en lo que no son. Luego de siglos de coloniaje, quieren convertirse en caricaturas de lo que no es ser puertorriqueño. Aníbal tiene claro qué es ser puertorriqueño”.

Vidal señaló, por su parte, que estas elecciones son “importantísimas” y que Acevedo Vilá representa el puertorriqueñismo.

“Somos independentistas y en el resto de la papeleta vamos a votar por candidatos independentistas o de MVC”, dijo Vidal al referirse a él, a Pérez y a Gutiérrez. “Pero en comisionado residente no hay alternativa, la alternativa nueva es Aníbal Acevedo Vilá”.

PUBLICIDAD

Arremete contra Jenniffer González

Gutiérrez, por su parte, le reclamó a González por felicitar al presidente Donald Trump por su gestión en cuanto a Puerto Rico se refiere.

“Donald Trump no nos quiere. Nos ha tratado de manera inhumana y cruel. Dijo cuando estuvo aquí con Jenniffer González que los puertorriqueños esperaban que les hicieran todos… nos dijo vagos”, dijo Gutiérrez. “Y Jenniffer González le dio un 10 (por su gestión). Causando muertes sin precedentes en Puerto Rico después de un huracán”.

Gutiérrez también recordó cómo tan reciente como anoche, González felicitó a Trump por la confirmación de Amy Coney Barrett al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El excongresista también procuró minimizar los fondos federales legislados este cuatrienio en el Congreso a favor de Puerto Rico al señalar que la Cámara Federal es dominada por los Demócratas, no por republicanos como González.

González riposta en Twitter

Por su parte, González acudió a la red social Twitter para criticar a Gutiérrez.

“Gracias, Luis Gutiérrez, Desde lo más profundo de mi corazón, gracias. ¡Un privilegio nunca haber contado contigo y menos ahora!", escribió González.

En otro tuit, también criticó a Velázquez. “Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez le votaron en contra a los fondos de reconstrucción en el 2018 para Puerto Rico , con ‘amigos' así no necesitamos enemigos”, tuiteó.