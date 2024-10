“El humor tiene sus límites”: arzobispo de San Juan pide a Donald Trump que se disculpe por expresiones de comediante contra Puerto Rico

“Puerto Rico no es una isla flotante de basura. Puerto Rico es un país hermoso habitado por gente muy noble y preciosa, por ser un encanto, por ser un edén (...) Disfruto de un buen chiste. Sin embargo, el humor tiene sus límites. No debe insultar ni denigrar la dignidad y el carácter sagrado de las personas” , lee la misiva redactada por el monseñor.

“Este tipo de comentarios no tienen cabida en una sociedad fundada en libertad y justicia para todos. Los comentarios de Hinchcliffe no promueven un clima de igualdad, fraternidad y buena voluntad entre y para todas las mujeres y hombres de todas las razas, colores y formas de vida que es la base del sueño americano” , sostuvo González Nieves.

En la isla, figuras como el gobernador Pedro Pierluisi, Pablo José Hernández y Juan Dalmau c riticaron la intervención de Hinchcliffe. Así mismo, la comisionada residente en Washington y candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación, Jenniffer González , quien ha expresado su apoyo al expresidente y es la principal funcionaria electa republicana en Puerto Rico en la isla, utilizó sus redes sociales para opinar que las expresiones no son cómicas.

“ Quizá fue un chiste racista estúpido, no lo he visto” , sostuvo el compañero de papeleta de Trump.

1 / 5 | Imágenes del momento en que Tony Hinchcliffe describe a Puerto Rico como “basura flotante”. El comediante Tony Hinchcliffe, quien participó el domingo, 27 de octubre, del evento de campaña del expresidente de Estados Unidos Donald Trump en el Madison Square Garden de Nueva York, describió a Puerto Rico como una “basura flotante”. - The Associated Press

“Esta gente no tiene sentido del humor. Es salvaje que un candidato a la vicepresidencia saque tiempo de su ‘apretada agenda’ para analizar un chiste sacado de contexto para hacerlo parecer racista. Me encanta Puerto Rico y veraneo allí. Me burlé de todo el mundo... mira todo el set. Soy un comediante Tim (Walz)... tal vez sea hora de cambiarte el tampón”, escribió Hinchcliffe.