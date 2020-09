Jóvenes, en su mayoría, son los que están acudiendo en estos días a las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) a hacer transacciones electorales motivados por el deseo de votar el 3 de noviembre con el fin de hacer un cambio en el gobierno.

No se trata solamente del joven que ya cumplió los 18 años y está apto para votar; a las JIP acude desde el estudiante hasta el joven profesional, según constató El Nuevo Día.

Sin embargo, independientemente de la edad, cuando se le pregunta al elector qué quiere lograr con su voto en noviembre, señala asuntos puntuales: acabar con el panismo y el favoritismo, mejorar la educación y la salud, evitar el éxodo masivo y una administración del gobierno con gente competente y enfocada en su faena.

El registro electoral para las elecciones generales cierra la próxima semana, el 14 de septiembre, lo que explica que las JIP estén más llenas en estos días.

El secretario de la CEE, Ángel Luis Rosa, dijo que hasta ayer había 2,334,258 electores inscritos. De esa cantidad, 105,319 eran nuevos inscritos y 69,383 reactivados. “He visto aquí electores de todo tipo, principalmente muchos jóvenes. Jóvenes que nunca se han inscrito, algunos que se inscribieron y que por alguna razón no ejercieron su derecho y se han venido a reactivar, personas mayores que nunca se han inscrito. Esas no son las más, pero se han visto”, explicó.

“Voté en el 2012, no en el 2016. Ahora voy a votar. Hace falta un cambio de lo que está mayormente en el gobierno. Creo que hay que colocar gente competente, que sepa administrar los fondos; gente con méritos, con preparación, no los amigos de los que están en el gobierno. Me preocupa mucho eso de la corrupción. Hay que romper con eso”, dijo Pedro Ballester, publicista de 28 años entrevistado por este medio mientras aguardaba en la fila de una de las JIP ubicada en el primer piso del edificio principal de la CEE, en Hato Rey.

Destacó que ve más jóvenes dispuestos a acudir a las urnas en noviembre.

Whitney Ruffie, de 20 años, también tiene esa percepción. La joven acudió a una JIP para inscribirse.

“Hay que hacer ya un cambio porque los rojos y azules nos siguen condenando. La condena realmente es para los jóvenes”, sostuvo mientras esperaba en una larga fila a que la llamaran al interior de la JIP.

Ruffie dijo que el interés de los jóvenes en votar en parte puede estar motivado por la campaña, particularmente en redes sociales, que están realizando sus pares y figuras públicas.

“No todo el mundo piensa que lo hacen de corazón”, opinó.

Luis Andrés Jorge, de 20 años, dijo que su padre lo impulsó a inscribirse y votar. “Esto cuenta también para mí”, dijo.

Mencionó que le pareció “un buen ejemplo” que recientemente Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio, acudiera a inscribirse y lo hiciera público, además de exhortar a votar.

Fran Franceshini, de 25 años, estaba cerca de Jorge. Las filas en las JIP, aunque pueden ser largas, mantienen el distanciamiento físico para evitar así los contagios con el COVID-19.

Además, los empleados de las JIP cuentan con mascarillas y protectores para la cara y se encargan de tomar la temperatura a cada elector que van a atender.

Pese a estas medidas, Franceschini dijo que acudió a la JIP porque quiere votar por primera vez.

En el 2016, contó, no quiso votar porque “ya, más o menos, se sabía que los mismos partidos iban a ganar”.

“Ahora, yo voy a empezar en el mundo laboral y honestamente quiero un cambio para Puerto Rico. Todos estos mismos partidos han llevado a Puerto Rico a la quiebra. Y nosotros, los de la clase media, siempre tenemos menos oportunidades”, afirmó.

“Quiero que se escuche más la clase laboral, se escuchen más las cosas por las que están pasando. Me gustaría que cambie también el panismo que tienen en La Fortaleza. Esa gente que no tiene la preparación para ocupar puestos (en el gobierno)”, dijo el joven estudiante de medicina y quien considera emigrar en un futuro.

A Hebe Acosta, de 32 años, le llamaba la atención que hubiese tanta gente interesada en hacer transacciones electorales para votar en las elecciones generales.

“Este va a ser mi primer voto. Siendo sincera, soy independentista y quiero ver un Puerto Rico libre. Puerto Rico necesita cambios”, precisó.

“Viendo la cantidad de gente, especialmente la cantidad de jóvenes que quiere salir a votar, me da mucha esperanza, una generación nueva que quiere ser parte de cambios”, agregó.

Atribuyó esos cambios y el interés de la juventud en votar a los eventos del pasado verano que provocaron -por primera vez en la historia política de Puerto Rico- la renuncia de un primer ejecutivo, en este caso, del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.