En medio de la fractura que atraviesa el Partido Popular Democrático (PPD) y cuestionado sobre cómo percibía su colectividad, el nuevo alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina, urgió a la Pava a escuchar a su base.

“El partido, más allá de hacer reuniones para escuchar a gente del mismo liderato, tiene que hacer reuniones con la gente. Aun cuando vaya gente que no esté de acuerdo y conforme con lo que se está realizando, (el partido) tiene que escuchar a la base”, apuntó el ejecutivo municipal, en entrevista con El Nuevo Día.

“No nos podemos tirar a la calle para seguir haciendo reuniones, que son con 20 o 25 personas, que son del mismo liderato. Y dónde está la gente de la comunidad. Tener cinco o seis personas de la comunidad y 20 del liderato… no, no no. Tienes que escuchar a la base”, agregó.

Recalcó que sus expresiones son una exhortación al PPD, puesto que es un popular “disciplinado”.

El pasado sábado, el PPD realizó una elección especial para escoger al nuevo alcalde de Guayama luego de que Eduardo Cintrón renunció a ese cargo tras declararse culpable ante las autoridades federales por actos de corrupción al conceder contratos a una empresa asfaltera a cambio de recibir dinero.

Vázquez Molina prevaleció en la elección frente al representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo y la ciudadana Kia Rosario.

Acerca del apoyo que le dio el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, a Ortiz Lugo, Vázquez Molina sostuvo que respetaba su decisión.

“Más allá de apoyo a X o Y persona, tenemos que enfocarnos en las necesidades del país y trabajar en conjunto con el gobierno por el país”, sostuvo. “El mensaje que envió el pueblo de Guayama al país es que hay que escuchar a la gente de abajo, al pueblo”, recalcó.

Además, reconoció que es posible que quedaran “molestias” tras la elección.

“Claro está, tenemos que hacer un proceso de reorganización y de escuchar a la base y aquellas inquietudes y aquella posible molestia que pudo haber quedado luego de una primaria tenemos que subsanarla de frente y cara al 2024″, subrayó.

“Yo soy popular. Creo en la justicia social, en la filosofía de mi partido. Voy a trabajar sin colores”, abundó Vázquez Molina, quien tiene un bachillerato en justicia criminal y en el Municipio de Guayama trabaja como director de la Oficina de Ayuda al Ciudadano.

Comparte su plan de trabajo

Respecto al trabajo que se propone hacer en Guayama como alcalde, Vázquez Molina dijo que una vez juramente se centrará en crear un programa abarcador para la población de la tercera edad en su pueblo.

“Quiero atender como prioridad las personas de edad avanzada. Cuando trabajé luego del huracán María, llevando casa a casa agua y alimento, luego cuando hubo los terremotos y la vacunación (contra el COVID-19), vi mucha gente sola. Demasiada gente mayor sola en sus hogares, que apenas tienen alimentación una sola vez al día. Necesitan alimentación y enfermería, y hay que atenderlos”, afirmó.

“Pretendo ofrecer diferentes servicios tanto sicológicos como sociales y, sobre todo, nutrición”, agregó.

Vázquez Molina, de 43 años, destacó que Guayama no cuenta con un centro municipal diurno para envejecientes, por lo que se propone hacerlo con fondos federales y estatales.

Promete actuar con transparencia

El funcionario, que es miembro de la Junta de Subastas del Municipio de Guayama, afirmó que establecerá mecanismos de “transparencia” en el municipio para evitar que se repitan los actos de corrupción.

“Yo quiero que antes de yo firmar cualquier contrato tiene que pasar el crisol de las oficinas concernientes”, dijo no sin antes indicar que trabajaría “de la mano con la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina del Contralor”.

Asimismo, rechazó que ese organismo colegiado haya tenido conocimiento o haya pasado por alto los actos de corrupción de Cintrón. El exalcalde se declaró culpable de participar en un esquema de sobornos y comisiones ilegales al otorgar contratos a la empresa JR Asphalt y a cambio obtener $1.00 por metro cuadrado de asfalto nuevo.

“Cuando un contratista o licitador lleva su propuesta cuando hay un aviso de subasta eso se evalúa en ese cuerpo. Nosotros no trabajamos con contratos en la Junta de Subastas. Los contratos se trabajan con la Oficina de Contratos y Servicios Legales del municipio”, señaló.

“Nosotros no pasamos juicio sobre ningún contrato. Nosotros trabajamos con las propuestas y conforme al beneficio del pueblo es que se adjudica en la Junta de Subastas. Lo que haya pasado fue externo a la Junta de Subastas”, abundó.

Vázquez Molina indicó que desconoce en qué momento juramentará como alcalde, debido a que primero deberá completar los cursos requeridos por la OEG y de la Oficina del Contralor.