El Partido Nuevo Progresista (PNP) descartó cuatro jueces, de ocho entrevistados, con el fin de saber de su disponibilidad para ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ante la próxima salida de Francisco Rosado Colomer.

“Vimos ocho y descartamos cuatro. Uno dijo que no estaba disponible y los otros tres no nos gustaron. Nos quedan cuatro por entrevistar y vamos a ver tres más”, precisó el comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo, quien optó por no revelar nombres de los entrevistados.

Dijo que al entrevistar los jueces buscan saber de su disponibilidad para presidir la CEE y su capacidad de alcanzar consenso y sus destrezas administrativas, sobre todo, en momentos en que se perfilan cambios en el Código Electoral y un proceso de “reingeniería” en el ente electoral. Aclaró que los jueces que descartaron no poseían estas cualidades.

Mundo agregó que hoy estarán sometiendo al gobernador Pedro Pierluisi los nombres de los cuatro jueces que, hasta el momento, dijeron estar disponibles para presidir la CEE.

“Después de eso, cuando Fortaleza me diga, hablaré con los comisionados (de los demás partidos)”, sostuvo.

También hoy, aseveró Mundo, esperan recibir de los restantes comisionados electorales sugerencias de nombres de jueces que puedan hacerse cargo de la CEE.

El término de Rosado Colomer concluye el 30 de junio, pero ha dicho que se quedará al mando de la CEE hasta que se encuentre su sustituto.

De acuerdo con el Código Electoral, la selección de la jefatura de la CEE les corresponde a los comisionados electorales. De no hallar consenso, el asunto va a la Legislatura y, por último, al Tribunal Supremo.