El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, aseguró este viernes que no ha recibido una queja formal por parte de ninguno de los comisionados electorales respecto a dos incidentes reportados ayer al interior del coliseo Roberto Clemente, donde se lleva a cabo el conteo de los votos adelantados de las elecciones generales.

Anoche, al filo de las 8:00 p.m., desde el lado de las gradas del coliseo en donde se ubican los funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP), colgaron una caja del techo que leía “R.I.P. Natal” y “R.I.P Charlie”. Ante lo sucedido, la presidenta alterna de la CEE Jessika Padilla Rivera, dio instrucciones a los comisionados electorales de todos los partidos de retirar a los funcionarios voluntarios que permanecían en las gradas. Rosado Colomer dijo esta mañana que desconocían quién o quiénes cometieron el acto.

“Todavía no me han dicho”, respondió el presidente a El Nuevo Día cuando se le cuestionó si sabía quién había colgado la caja. “Si hubiese tenido cámaras a lo mejor hubiese podido identificar (a los responsables)", indicó cuando se le preguntó si se investigaba la situación.

Rosado Colomer sostuvo que estaba planificado que un sistema de circuito cerrado de cámaras estuviese instalado para el conteo de votos adelantados de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) en el coliseo.

“No pudo ser porque la dinámica de contratación se dilató”, explicó el presidente, añadiendo que para el escrutinio que inicia la próxima semana las cámaras estarán instaladas. “Se supone que mañana instalan cámaras y todo el mundo tiene visibilidad, parte de la transparencia es la visibilidad", apuntó.

Anoche la presidenta alterna de la CEE Jessika Padilla Rivera, dio instrucciones a los comisionados electorales de todos los partidos de retirar a los funcionarios voluntarios que permanecían en las gradas del coliseo Roberto Clemente luego que personas.

Los mensajes (R.I.P., que significa "Descanse En Paz) aludían al candidato a la alcaldía capitalina por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, y al candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri. Los responsables colocaron una foto de Natal en uno de los costados de la caja.

Cuando se reportó la situación, los voluntarios del PNP intentaban provocar a los partidarios del MVC que se encuentran en el recinto deportivo para participar del escrutinio de votos.

El senador Miguel Romero, candidato del PNP, aventaja a Natal por 1,896 votos. Natal tuvo una delantera durante buena parte del miércoles, pero Romero retomó la carrera ayer y aumentó la ventaja durante la madrugada. La CEE no ha reportado seis colegios, de un total de 515 en la capital.

El presidente de la CEE dijo que una persona le mencionó que la caja parecía una urna, que es “material público". Sobre eso, indicó que la persona tendría que hacer una querella en la Policía para una investigación.

“Yo no he visto la urna, si se hubiese ocupado puedes decir, ‘pues déjame ver si es una de mis urnas’, pero ni eso tengo ahora mismo. Yo no la tengo y no he visto que nadie se haya ocupado de ocuparla, valga la redundancia", declaró.

Previo a que se colgara la caja, desde el espacio donde ubican las mesas de conteo, testigos presenciales y cámaras capturaron el momento en que Edwin Mundo, coordinador electoral del PNP, realizó con una de sus manos el gesto de “cortar cabezas” al moverla de un lado a otro en su cuello, mientras dirigía su mirada hacia los funcionarios de Victoria Ciudadana en las gradas.

Rosado Colomer dijo que una persona le mostró el video, pero que no se veía con claridad lo sucedido. “Sé que él movió la mano de un lado a otro. Si lo hubiese hecho, es un mal gesto, porque eso no es lo que esperamos", sostuvo. Ayer, durante la cobertura, este medio observó el gesto de Mundo.

El presidente de la CEE indicó que tampoco hay una queja formal sobre ese asunto, refiriéndose a que “alguien presente una queja para que se vaya a los comisionados y los comisionados entiendan si en efecto se hizo el gesto y cuál sería la consecuencia, porque no está regulada esa queja (sobre ese tipo de acción)”

“La dinámica de este tipo de eventos es distinta a lo que comúnmente se hace, nunca en un escrutinio tienes público en gradas y ciertamente los partidos, unos a los otros, hacen algún tipo de provocación”, manifestó.

El comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, dijo a este medio que Mundo se había disculpado con funcionarios de Victoria Ciudadana por lo ocurrido. Pero el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín afirmó que “si las hizo, yo no las he escuchado, no las he visto”. Asimismo, adelantó que Victoria Ciudadana sí está evaluando un curso de acción a raíz de ambos incidentes.

“Nosotros vamos a estar hoy tomando las acciones correspondientes, estamos consultando cuáles serían las posibles violaciones y qué cursos de acción tenemos tanto por la vía legal como a través de la Comisión”, indicó.

En una de las actas de mesas, además, consta en récord firmado por un funcionario de Victoria Ciudadana y otro del PIP, de que en otro incidente en mesa de conteo, Mundo alegadamente llamó “pendejo” al funcionario del MVC, relató Valentín.