Los casos de 94 electores que supuestamente votaron dos veces estarán ante la consideración del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Francisco Rosado Colomer, quien deberá decidir si se mantiene o se altera el proceso que se efectúa para detectar estas ilegalidades.

Al momento, el Partido Popular Democrático (PPD) halló 92 electores que posiblemente votaron dos veces en estas elecciones, mientras que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) encontró otros dos casos.

El comisionado electoral del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, detalló que durante el escrutinio general encontró que en el precinto 1 hubo 43 electores que votaron en 26 colegios -de un total de 98- pese a que sus nombres estaban en las listas de exclusión.

También dijo que en el precinto 2, en 25 colegios de votación -de un total de 98- hubo 49 electores que igualmente votaron aunque estaban en las listas de exclusión.

“Un elector que aparece en la lista de excluidos, en cualquier elección -pero más en esta que en cualquier otra- es porque solicitó y le fue aprobado una modalidad de voto adelantado en las categorías que todos conocemos. Aquí hay 92 electores que tenían esa categoría, de excluídos, porque habían solicitado el voto adelantado. Lo que procedía era que lo enviaran al colegio de añadido a mano para allí verificar que, en efecto, no hay un doble voto. Sin embargo, eso no ocurrió. Se les permitió votar”, explicó Cruz.

“Estos no son casos aislados, un elector por aquí, otro elector por acá. Estamos hablando que en esos precintos ya tenemos 92 casos que requieren investigación en todas las listas, de todas las modalidades. Mi recomendación a la CEE es que esto no puede ser que un funcionario vaya a una mesa verifique las listas. El país espera de la Comisión certeza”, puntualizó Cruz.

Agregó que el proceso que estableció la CEE para atender irregularidades halladas en el escrutinio general no es el adecuado. Precisó que tras la determinación del Tribunal Supremo para reanudar el escrutinio y que este no podía ser detenido, la CEE decidió que las listas de los electores que votaron usando alguna modalidad del voto adelantado estarían en una mesa. Al abrirse cada maletín, un funcionario que quiera verificar una posible irregularidad debe abandonar su mesa y acudir a la que tiene las listas para verficarlas.

“Mi sugerencia es que esto sea para investigación, que no me exijas a mí que si voy a levantar algo que sea en el momento y saque el funcionario de la mesa. No. Miremos esto con calma. Las listas están ahí”, recalcó Cruz.

Pero al llevar el asunto al pleno de la CEE, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, se opuso.

“Rápido nos opusimos porque queremos que sea inmediatamente como dispone la sentencia del Supremo. La orden del tribunal es que se atienda de forma expedita”, apuntó Sánchez.

Pese a esta postura, Cruz anticipó que presentará su petición de manera formal y por escrito a Rosado Colomer.

Por lo tanto, ante el disenso el tema quedaría bajo la jurisdicción del presidente de la CEE, aunque ayer dejó ver, según los comisionados, que no concurre con la recomendación de Cruz.

Rosado Colomer no estuvo disponible ayer para entrevista.