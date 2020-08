El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, advirtió hoy, martes que los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD), María Dolores “Lolin” Santiago y Lind Orlando Merle Feliciano, respectivamente, no le han entregado “por completo” los informes solicitados para encaminar la reanudación de la votación primarista este domingo.

“Se les solicitó ayer a los comisionados del PNP y del PPD un informe detallado por escrito del plan de trabajo. Al momento, no lo han presentado por completo. La CEE publicó hoy en su página oficial los precintos de ambos partidos en los cuales no votaron el pasado domingo y que estarán votando el 16 de agosto de 2020, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.”, dijo Dávila Rivera a través de un comunicado de prensa.

Además, Dávila Rivera informó que los comisionados culminaron con el proceso de embalaje de los maletines que se usarán el domingo.

“Como no hay tiempo que perder, la CEE está solicitando el dinero adicional para el evento primarista y a esos efectos se presentó un planteamiento que está ante la consideración de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Se están tomando todas las medidas administrativas para que la culminación de la primaria pueda ocurrir el domingo. Corresponde a la oficina de los comisionados la implementación de la logística electoral para este próximo evento”, dijo el presidente del organismo electoral.

No precisó cuánto dinero adicional requerirá la CEE para reanudar el evento electoral.