El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, confirmó que acudió hoy a votar a Ponce como parte de la elección que se lleva a cabo para la selección de seis cabilderos por la estadidad y rechazó que su acción le reste imparcialidad.

“Puedo confirmar que, en efecto, yo fui a votar a Ponce y puedo indicar que sería contradictorio yo asumir esa posición (de no participar) cuando yo en todos los medios he dicho que este evento no conlleva afiliación de partido político ninguno. De hecho, en la papeleta no recuerdo que haya ninguna insignia de partido político”, afirmó Rosado Colomer en entrevista con El Nuevo Día.

De paso, Rosado Colomer defendió su decisión de votar en el evento pese a las críticas que le puedan surgir porque el evento de hoy es vinculado con el Partido Nuevo Progresista y el ideal de la estadidad para la isla.

“No puedo hacer nada con los análisis que quieran hacer las personas fuera de lo que son las leyes porque, para darte un ejemplo, en la Constitución la prohibición a los jueces es por aportar dinero a partidos políticos, ostentar cargos en partidos políticos o promover partidos políticos. Por eso es que yo voto, porque esto no conlleva afiliación política. Por eso es que los jueces no votamos en primarias”, sostuvo Rosado Colomer.

“Yo sé que hay grupos que entienden que esto (la elección de hoy) está más identificada con un partido que con otro, pero por definición de ley, no”, agregó.

Su acción, ¿afecta de alguna forma su imparcialidad?, se le cuestionó.

“Yo, mis actos, son la prueba de ello. Que cada cual llegue a sus conclusiones. Yo la canto como la veo”, respondió.

La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, también votó en el evento.

“Voté ayer por adelantado”, dijo.

La elección de seis cabilderos por la estadidad comenzó a gestarse en la CEE desde enero pasado tras aprobarse la Ley 167-20 que viabilizó el evento. Desde entonces, los comisionados del Partido Popular Democrático, del Movimiento Victor Ciudadana y del Partido Independentista Puertorriqueño dejaron claro que se oponen a la elección. De hecho, votaron en contra de cada preparativo de la elección.

El Partido Nuevo Progresista fue la colectividad que promovió la elección de hoy y exhortó a sus huestes a votar.