“Los estadistas llevamos muchos años tratando de llegar a este momento y creo que por fin están haciendo lo que tienen que hacer”.

Con estas palabras, Irma Morales, manifestó las esperanzas que tiene cifradas en el resultado del proyecto de enviar delegados especiales a la capital federal para que cabildeen a favor de la estadidad.

Morales indicó que votó entre los candidatos que estaban en la papeleta, sin añadir ninguno a mano - “con esto de lo digo todo”, dijo, - aunque hubiera preferido otros que no figuraron.

“Puse a las personas que mi partido tenía confianza y eso es lo que se debe hacer”, expresó con una amplia sonrisa la militante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Voté en el plebiscito (de noviembre pasado) y entiendo que si no vengo a hacer esto, pues entonces de qué valió, no solo por el dinero gastado, sino porque estamos haciendo la democracia para Puerto Rico”, agregó. “La mayoría quiere estadidad, pues vamos a seguir esa tendencia”.

Morales fue una de cientos de personas que llegaron hasta la Escuela Urbana de Guaynabo para participar de la elección especial.

Otro que llegó con las esperanzas a flor de piel fue Harry Cruz, quien dijo que esta sería la última vez que participa de este tipo de proceso, después de décadas apoyando las gestiones del PNP por la estadidad.

“Creo que si no se logra, aquí se acabó el cuento, para mí. Ya yo no voy a perder mi tiempo, a menos que sea un proceso de ir un nivel más arriba, de seguir caminando, pero si queda en nada, nos quedaremos ahí, contra una muralla”, expuso.

“Lo que queremos es que esto se acabe ya, sea una cosa o la otra”, añadió. “Que no se sigan gastando chavos y este país pueda echar para adelante. Cada país o estado, indpendientemente de su estatus, su cultura nunca muere. Eso prevalece”.

No todo el mundo estaba contento. Doña Gloria, quien no quiso identificar su apellido, se fue furiosa de la Escuela Urbana cuando le indicaron que no le correspondía votar allí.

Caminando apoyada de su bastón, salió del centro de votación indicando que sus vecinos de la comunidad Guaraguao de Guaynabo estaban en la misma situación.

“Aquí lo que tienen es una desorganización y por eso van a perder un montón de votos”, expresó con indignación. “No sabe a dónde van a votar. Mira dónde llegué yo y me mandaron a otro sitio”.

“Van a haber menos votos por causa de esto, por la mala organización que tienen”, señaló.

Los cuatro candidatos en la papeleta para cabilderos en el Senado federal: Zoraida Buxó Santiago, Víctor Pérez Rentas, Roberto López y la exlegisladora Melinda Romero Donnelly.

Mientras, los aspirantes para los cuatro puestos de cabilderos en la Cámara baja son: la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez, Roberto Lefranc Fortuño, Elizabeth Torres Rodríguez, Adriel Vélez Torres, Jorge Rodríguez Feliciano y Ricardo Marrero Passapera.

“Uno marca la equis donde uno considere, según la orientación de lo que ve a través de los medios y de los candidatos”, enfatizó el militar retirado Ramón Bodón Cañada.

Agregó que para saber los resultados de las gestiones que hagan los que resulten electos “hay que ver cómo los corren en Estados unidos y la oposición que hay en relación a esto”.

“Ese es el huesito fuerte, para lograr que esto sea aceptado en Estados Unidos. Sé que es difícil. Llevamos cincuentipico de años en esto”, afirmó.