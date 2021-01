El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, determinó consolidar las demandas presentadas por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) que exigen su representatividad y participación en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El PIP y el MVC argumentan que la resolución del presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, anclada en lo que dispone el nuevo Código Electoral aprobado en el 2020, es inconstitucional y antidemocrática. La resolución dejaría a los comisionados electorales del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista (PNP) como “propietarios” y los restantes serían “adicionales”. Solo participarían de las reuniones del pleno de la CEE cuando se atiendan asuntos que le competen a sus respectivas colectividades.

El Código Electoral establece, en su Artículo 6.1, que no solo se le exigirá a un partido político retener la franquicia electoral sino también haber postulado candidatos a la gobernación, a comisionado residente en Washington, a senador y representante por acumulación y a alcalde en al menos a 50% de los municipios de Puerto Rico para poder ser reconocido como un “partido estatal” y así tener participación y representación plena en la CEE.

Ahora bien, los argumentos del PIP y del MVC son distintos respecto a quién debe permanecer en la CEE como tercer partido. El MVC alega que esa posición les corresponde porque obtuvieron más votos íntegros que el PIP.

Pero el PIP alega, basado en lo que establece el Código Electoral, que le corresponde la tercera posición porque a diferencia del MVC presentaron candidatos a legisladores municipales.

Sin embargo, en la demanda el PIP no exige ese tercer lugar en la CEE, sino que pide que todos los partidos que retuvieron sus franquicias electorales en noviembre pasado, tengan participación y representatividad en el ente electoral. Argumentan que no se les debe aplicar el nuevo ordenamiento legal electoral porque el Código Electoral no estaba aprobado cuando fueron inscritos y aplicarles nuevas leyes electorales es inconstitucional.

El juez Cuevas concedió hasta hoy jueves para que las partes en el pleito expresen sus argumentos.