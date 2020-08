El Tribunal Supremo de Puerto Rico paralizó este miércoles el proceso de divulgación de resultados de los 36 precintos donde los electores del Partido Popular Democrático (PPD) votaron en las primarias que comenzaron el domingo.

La determinación se produce en momentos en que el alto foro judicial tiene ante su consideración varios recursos legales sobre la paralización del evento electoral, luego de que las papeletas no llegaron a la mayoría de los colegios electorales del país.

Por ejemplo, el Supremo acogió una demanda de la gobernadora Wanda Vázquez Garced que pide que se vote de nuevo en los colegios que no abrieron de forma puntual. Asimismo, acogieron los recursos presentados por los precandidatos a la gobernación del PPD Eduardo Bhatia y Carlos “Charlie” Delgado, el precandidato por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, y una electora cuyo derecho al voto fue interrumpido, quien es representada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

“Se le advierte a todas las partes que los asuntos objeto de los recursos de certificación ante la consideración de este tribunal se encuentran paralizados, incluyendo aquellos relacionados al conteo, escrutinio y revelación de los votos emitidos en las primarias del pasado domingo. Por consiguiente, cualquier parte que desafíe nuestras órdenes se expone a ser referida a un procedimiento por desacato. Notifíquese de inmediato telefónicamente y por correo electrónico”, establece la resolución del tribunal.

El PPD pretendía comenzar el conteo de votos hoy a las 10:00 a.m. en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan, informó más temprano el presidente de la colectividad, Aníbal José Torres. Según el también senador, el proceso contaría con representación de los precandidatos a la gobernación por el PPD.

Fuentes de El Nuevo Día aseguraron que la determinación del Supremo fue informada al PPD de forma verbal minutos antes de que el comisionado electoral de ese partido, Lind Orlando Merle Feliciano, se prestara a comenzar el conteo.

Delgado y Bhatia habían reclamado a la CEE que divulgara los resultados de la primera parte de las primarias. Por su parte, Cruz había solicitado que el proceso comenzara desde cero. No obstante, la Junta de Gobierno del PPD acordó el lunes exigirle a la CEE, a través de la Junta de Primarias, que los votos emitidos el domingo sean validados, contabilizados y que se divulguen los resultados.

✉ Email El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático Carlos Delgado Altieri toma las papeletas correspondientes para ejercer su derecho al voto.

Llegada de Wanda Vázquez al Centro Sor Isolina Ferré en Caimito para ejercer su derecho al voto durante las primarias.

Pierluisi ejerció su derecho al voto en la escuela Rafael Labra en Santurce acompañado de su hijo Michael Pierluisi. (Vanessa Serra Diaz)

Carlos Delgado Altieri presenta la papeleta en la que votó por su candidatura a la gobernación.

El precandidato a la gobernación por el PPD Eduardo Bhatia espera por su turno para ejercer su derecho al voto durante las primarias. ([email protected])

Momento en el que el el precandidato a la gobernación por el PPD Carlos Delgado Altieri llega para ejercer su derecho al voto durante el proceso primarista.

La gobernadora incumbente, Wanda Vázquez Garced, presenta la papeleta en la que respalda su candidatura para el próxima cuatrienio.

El precandidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, presenta la papeleta en la que respalda su candidatura para el próxima cuatrienio. (Vanessa Serra Diaz)

Wanda Vázquez Garced toma las papeletas para ejercer su derecho al voto más tarde de lo previsto debido a la tardanza en la entrega de papeletas.

La alcaldesa de San Juan y precandidata a la gobernación por el PPD recibe las instrucciones para completar su voto tomando las medidas contra el COVID-19. (Ramón "Tonito" Zayas)

A su llegada a una escuela en Cupey donde ejerció su derecho al voto, la precandidata a la gobernación por el PPD Carmen Yulín Cruz criticó el caos en la entrega de papeletas para el proceso primarista. (Ramón "Tonito" Zayas)

El organismo rector del PPD también aprobó otra moción para exigirle a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que declarara feriado mañana, jueves, para que culmine el proceso primarista, pero eso no prosperó.

Tras la resolución del Supremo, Cruz hizo constar a través de su cuenta de Twitter su descontento con la determinación de la Junta de Gobierno del PPD.

“En la Junta de gobierno del PPD expresé que los votos emitidos NO se deben contar pq el proceso NO HA TERMINADO y es una forma de influenciar a la mayoría del país que no ha votado. El PPD decidió contar. No creo que es lo correcto”, escribió la alcaldesa de San Juan.