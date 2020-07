Electores del Partido Demócrata presidencial en la isla denunciaron que confrontaron problemas para desde el martes ejercer su derecho al voto adelantado como parte de este evento electoral y que no habrá observadores en las cárceles mientras los confinados voten mañana.

Las primarias presidenciales del Partido Demócrata en la isla serán este domingo, pero desde el martes hasta el sábado, todo elector puede ejercer su derecho al voto adelantado, según se dispuso en el nuevo Código Electoral, en su Artículo 8.5. Este mecanismo de votación se le proveerá a “cualquier elector que así lo necesite o prefiera”, dispone el estatuto, y para ello debía acudir a una Junta de Inscripción Permanente (JIP) para votar como añadido a mano.

El martes, David Southgate acudió a la JIP de Ponce y notó, según dijo a este medio, que no había coordinación alguna para el voto adelantado.

“Yo fui a votar el martes. Llegué como a las 2:50 p.m. y no tenían las cosas preparadas. Tuve que esperar un ratito para que sacaran las cosas de un maletín echado en una esquina. Nadie lo había abierto de acuerdo a la reglamentación establecida. No estaba listo, en verdad, para recibir gente”, contó.

“No tenían un sobre para echar mi papeleta. Buscaron uno por ahí y así lo pude echar en una urna”, agregó.

Para Edwin Cornier la situación fue distinta. Dijo que acudió el martes a la JIP de Aguadilla y hasta el momento no ha podio votar.

“Hoy llamé y me dijeron que no puedo votar, que tengo que esperar hasta el 12 de julio aunque se supone que me permitan votar”, afirmó.

“Es preocupante porque nos quedamos sin el derecho al voto, quieren aplicar esto (la nueva disposición del Código Electoral) para las elecciones y eso es prueba de que no funciona”, dijo Cornier, quien el domingo, por compromisos previos, no puede acudir a un colegio a votar.

Sara Huertas Toro también tuvo problemas para votar. Contó que llamó a varias JIP que desconocían que podía votar adelantado. "

“Por fin voté en la CEE (Comisión Estatal de Elecciones, donde ubican tres JIP) después de haberme pasado ayer llamando en todas las que aparecían en el listado de internet y no contestaban o era un fax y sonaba ocupado todo el tiempo”, relató la mujer retirada.

“Me imagino que como yo deben haber varias personas y soy una persona mayor. Yo quería votar. Me parece que hay una desorganización total simplemente están completamente desorganizado. No hay ningún anuncio busqué por los medios y completamente difícil, bien difícil. Solamente si uno persiste y persiste pues se puede”, sostuvo.

Desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril, según el registro de la Oficina del Contralor, la CEE contrató a la empresa P2P Communications, LLC para la campaña publicitaria de esas primarias, a un costo de $100,000.

Mañana 3,174 confinados tendrán derecho a participar de las primarias presidenciales demócratas en Puerto Rico. Manuel Correa fungiría como observador, pero fue informado por la CEE que no se permitiría acceso a las cárceles, dijo.

“Nos llegó un comunicado que la Comisión informo que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no permitió observadores de ningún candidato. Se pidió la decisión por escrito, pero hasta el momento no han informado nada”, afirmó Correa.

El presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Charlie Rodríguez no rechazó las quejas recibidas por este medio. Más bien, recalcó que los empleados de las JIP debían cumplir con las instrucciones del presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera.

“El voto temprano está dispuesto por ley y por ley se dispone que ese voto se realiza en las JIP. El presidente del a CEE envió las instrucciones a todos los funcionarios de la JIP indicando lo que dispone la ley por lo que los funcionarios de la JIP tienen que cumplir con la ley así que todos los funcionarios de la JIP presumo que tiene que haber leído o debe de leer las instrucciones que reciben de la CEE”, dijo.

“Es posible que haya uno que otro funcionario de las JIP que no haya leído las instrucciones Yo los invito a que las lean. Confío que donde haya habido dificultades se pueda corregir”, agregó.

Respecto a la votación de los confinados destacó que el DCR estableció reglas “muy rigurosas” para los observadores. Explicó que los observadores debían cumplir con entregar -en un tiempo establecido- varios requisitos que incluían una prueba para detectar el COVID-19.

“El DCR tomó su decisión de que no iban a permitir ningún funcionario u observador nuevo. Desconozco si los va a haber. Pero el proceso no se va a afectar”, afirmó Rodríguez.