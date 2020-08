El hombre llega a la entrevista manejando una “pick-up” grande, vieja, sin lavar, con varias abolladuras y sin uno de los focos delanteros. Se baja con su mascarilla y saluda cordial. Viste camisa verde de manga corta, mahones y mocasines.

Nadie imaginaría que se trata de un candidato oficial a la gobernación de Puerto Rico. Es Eliezer Molina, un ingeniero y agricultor de San Sebastián, que logró colarse en la papeleta de las elecciones de noviembre, como aspirante independiente, impulsado mayormente por una enorme popularidad en las redes sociales.

Su página de Facebook tiene 126,000 seguidores. Sus vídeos han sido compartidos decenas de miles de veces. Él sabe que las redes sociales no son todo, pero cree que dan una señal de cuál es su arraigo, confía en que dará una sorpresa en noviembre y asegura que el 2 de enero juramentará a la gobernación igual que en la entrevista: “sin gabán, sin corbata, en mi auto y con el teléfono que yo mismo me pueda pagar”.

PUBLICIDAD

¿Qué se puede lograr con una gobernación independiente, sin partido?

—Puerto Rico tiene un problema gigante de falta de ejecución. Quien tiene la facultad es el gobernador. Si queremos poner a correr los departamentos, es el gobernador quien tiene la capacidad. Un gobernador que sea independiente no tiene ataduras y no se debe nadie.

¿Cuál es su expectativa en noviembre?

—Son altas. La gente se está moviendo. La partidocracia está llegando a su fin.

¿Tiene encuesta o estudio que le diga cómo le va a ir?

—Sacamos unas métricas utilizando nuestras redes sociales, pero no podemos dejarnos llevar por eso. La vida va mucho más allá de las redes sociales. Pero es sólido.

¿Cómo cuadraría el presupuesto?

—Tenemos que recortar contrataciones. Por ahí vamos a arrancar.

Me habla de ejecución. ¿Cómo habría ejecutado para que los niños de escuelas públicas tuvieran sus computadoras?

—Proponemos eliminar los intermediarios. Para comprar “laptops”, se busca al fabricante y se compra de forma directa. En el intermediario es que está la corrupción. Ahí es que está el guiso.

¿Qué hay en su historial que la gente pueda decir: “él va a hacer lo que promete, no va a ser igual que los demás”?

—Vengo del sufrimiento de un pueblo, vengo de barrio pobre. No me debo a inversionistas. A mí, me da hasta vergüenza ver los políticos que salen a caminar en campaña para conocer el sentir de las personas. Eso es reflejo de que no conocen lo que sufre el pueblo. Están desconectados.

¿Qué usted ha hecho que le puede decir a la gente: “si él logró esto, puede gobernar”?

PUBLICIDAD

—Cuando yo terminé ingeniería, decían que la construcción movía el 80% de la economía. Ese cuento me lo comí. Cuando salgo al campo laboral, colapsó. Quebraron en un año sobre 99 compañías. Muchos se tuvieron que ir. Yo no. Estudié “economics”, desarrollé mi compañía y me quedé. De mi compañía, reuní dinero para la hacienda cafetalera.

¿Alguna vez fue miembro de partido?

—Voté varias veces por candidaturas. Gané pocas. Uno no nace sabiéndolo todo. Ninguno trabajó por el bienestar.

¿Cómo se puede hacer crecer la economía de Puerto Rico?

—Tenemos que apostar a la alta tecnología. Pero tenemos que entender nuestro lugar en el mundo. Puerto Rico tiene 12 suelos cultivables, que, en proporción, nadie tiene. Así que nuestro fuerte, nos guste o no, es el producir artículos que por clima otros no pueden. En el turismo, tenemos que sacar a las personas de ir a un mega hotel y El Yunque o al Morro y que puedan ir de norte a sur, de este a oeste y centro.

¿Ese plan lo visualiza en el marco de la relación actual con Estados Unidos?

—Se realiza en la condición política que tenemos. Nuestros productores van a hacerlo. Ni nuestro estado ni nuestros municipios pueden integrarse a la economía mundial. Pero nosotros como individuos, sí. Por eso es que es importante y fundamental propulsar nuestra industria nacional. Tal vez el marco político en que operamos no es totalmente de mi agrado, pero uno se tiene que ajustar.

¿Tiene una preferencia de status?

—El status quien puede cambiarlo es el Congreso. Yo sí tengo un pensamiento de cómo podemos hacer que se movilice. En 2018, Estados Unidos envió a Puerto Rico $22,000 millones. De esos, $14,000 millones fueron aportaciones nuestras que ellos retribuyen. Estamos hablando de un neto de unos $7,000 millones. Pero se llevaron en importaciones $25,000 millones en fuga de capitales. Eso no es dinero que se genera. Son transferencias. Estamos hablando de que totaliza sobre $50,000 millones. Ese es el negocio neto para Estados Unidos con el status político. En la medida en que nuestros productores comienzan a ser efectivos, se reducen las importaciones, comenzamos a exportar, aumenta nuestro producto nacional, se reduce el producto interno bruto porque la fuga de capitales baja, entonces, el negocio deja de ser rentable y van a movilizarse.

PUBLICIDAD

He oído que usted es independentista.

—Creo en el desarrollo de los países y en los tratados comerciales. Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo. ¿Qué mejor que tú tener un tratado económico con un país que puede comprarte toda tu mercancía? No buscamos guerra con nadie. Queremos, más que independencia, integración a la economía mundial. Son 196 países. Nosotros tenemos la capacidad de irnos de tú a tú con cualquiera.

Usted enfatiza mucho en su popularidad en redes sociales. ¿No le asusta que en las primarias, la candidata con más seguidores en las redes, Carmen Yulín Cruz, fue la que menos votos sacó?

—Yo no le tengo miedo a nada. Ni las encuestas ni las redes sociales marcan un patrón exacto, pero sí podemos medir el reflejo del pueblo.