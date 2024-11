Eliezer Molina y Rafael Bernabe se disputan escaño por acumulación en el Senado vía nominación directa

“ Hay que esperar al proceso de escrutinio, que empieza el 12 de noviembre, y ahí sabremos cuál es el resultado. Siempre soy bien sobrio con mis declaraciones . A algunas personas que me han apoyado en redes sociales, les he dicho que no es seguro. Es posible, pero hay que esperar. Vamos a movilizar nuestra gente para participar en el escrutinio”, dijo Bernabe, en entrevista telefónica.

“Los votos están ahí para, por lo menos, elegir a una persona más. Espero ese resultado con mucha tranquilidad. Toda mi vida he sido un luchador social, en defensa de los trabajadores, del ambiente, de los derechos de las mujeres, de la universidad. Cuando me ha tocado hacer eso, en la Legislatura, lo he hecho, y lo he hecho la mayor parte de mi vida fuera, así que, independientemente del resultado de ese proceso, seguiré en las mismas luchas”, enfatizó.