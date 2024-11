CEE emite segunda certificación parcial sobre elecciones generales

“Este resultado parcial no constituye y tampoco debe interpretarse como un resultado final o la proyección de un resultado final pues todavía hay votos en proceso de contabilización o escrutinio”, sostuvo Padilla.

Mientras, Padilla dijo que no se logró contabilizar en la noche del evento la totalidad de los colegios por “distintas situaciones”, por ejemplo, porque “no se pudo transmitir por la señal” o que por la hora “se cerró la elección y hasta que no regrese no se puede abrir para divulgar”, o que “se envió con la máquina de escrutinio sin haberle dado a (el botón de) ‘divulgación’”.