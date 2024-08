“Ella representa más de lo mismo”: Jesús Manuel Ortiz critica a Jenniffer González por “cambio de postura” sobre LUMA

En una conferencia de prensa virtual, Ortiz González señaló que la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) defendió “a capa y espada” el contrato de LUMA Energy cuando se aprobó de forma “atropellada” en el 2021, pero luego impulsó la cancelación del contrato para ganar la contienda primarista y ahora dice que no le pondrá fin a dicho acuerdo.

“Una vez concluyó la campaña (primarista) vemos otro cambio de la comisionada residente y hoy (martes) le plantea al país que, de ella ganar, no cancelaría el contrato de LUMA. Creo que aquí es evidente que lo que dice en esa expresión es que nada cambiará” , manifestó Ortiz González al reaccionar a las expresiones que hizo la comisionada residente.

Insiste en que cancelará el contrato

Cuestionado sobre cuánto tiempo tomaría justificar el “incumplimiento” de LUMA Energy, el presidente del PPD indicó que quiere que sea en el “menor tiempo posible” y que le parece “razonable” que este proceso no sobrepase los tres meses.

Añadió que “el país no puede pagar un centavo más por ese contrato. Aquí de lo que se trata es de la calidad de vida de los puertorriqueños. Todos los días (la gente) padece de no tener un sistema confiable y el impacto que eso tiene en la economía de Puerto Rico cada vez que hay un apagón”.

No obstante, dijo que dicho contrato tiene unos “retos” que hay que atender, por lo que no descarta que se tenga que tomar “la misma acción”, en referencia a la cancelación.

Asimismo, Ortiz González dijo que las expresiones de González Colón no solo validan que no va a cancelar el contrato de LUMA Energy, sino que apoya que se le pague al consorcio $200 millones adicionales en su presupuesto anual , para optimizar la administración de la red eléctrica e impulsar las mejoras capitales.

Ortiz González afirmó, sin embargo, que este proceso de terminación de contrato no afectaría a los empleados.

Por su parte, Ferrer Santiago -quien aspira a revalidar en su escaño en la Legislatura- cuestionó “¿Dónde estaba Jenniffer González cuando la Cámara de Representantes, el Senado de Puerto Rico y la delegación del PPD, presentó proyectos de ley para cancelar el contrato y que no entrara en vigor?”.

En tanto, Hernández Ortiz -quien aspira al Senado por Acumulación en las elecciones- precisó que “LUMA no puede estar en Puerto Rico. No está preparada para una emergencia, no va a estar preparada en el futuro”. Reveló que apoya la propuesta para cancelar el contrato y hacer una transición ordenada.