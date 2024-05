Elmer Román traza ruta de seis años hacia la estadidad como parte de su plataforma política

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Es sumamente importante entender el macro de qué es lo que tenemos que hacer. No puedo venir aquí y decir, ‘en cuatro años te voy a traer la estadidad’. El que te diga eso y no pueda plasmar esto en diferentes fases y tiempos claves, no entiende lo que pasa en estos procesos. El proyecto de status (8393) establece el proceso de ejercer el derecho del puertorriqueño al voto”, afirmó Román, quien destacó que los términos para la votación serían similares a los que estipuló la medida avalada en diciembre de 2022.