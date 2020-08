Pese a que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) dio instrucciones claras de que no se imprimieran resultados de los votos emitidos, ya comenzaron a circular resultados preliminares y no oficiales.

El Nuevo Día obtuvo copia de dos actas, cuyos colegios no se pueden identificar.

La divulgación de resultados es posible si los funcionarios de colegio, al terminar sus trabajos, le dan instrucciones a la máquina de escrutinio electrónico para que imprima los resultados y luego cierran la máquina.

La instrucción de la CEE, mediante resolución, es que no se imprimieran resultados y se cerrara la máquina.

En este ciclo electoral, no es la primera vez que se dan a conocer resultados cuando no procede. Durante la votación del voto adelantado del Partido Nuevo Progresista también se divulgaron resultados no oficiales. Esto provocó que la CEE tuviera que emitir un comunicado aclarando que no tenía resultados oficiales y que durante el voto adelantado no se debieron contabilizar votos.