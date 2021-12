Empleados del Municipio de Cataño le exigieron hoy al gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, la celebración de una elección especial para llenar la vacante dejada por el exalcalde, Félix “el Cano” Delgado, tras su arresto por actos de corrupción y sostuvieron que, de mantenerse la determinación del directorio de la colectividad de designar a Julio Alicea al cargo, irán hasta las últimas consecuencias.

“No vamos a permitir que nos impongan un alcalde, eso no puede ser así”, afirmó Luis Caraballo, portavoz de los empleados municipales.

La alcaldía de Cataño amaneció este lunes clausurada y, en su lugar, empleados salieron a piquetear, provocando, no solo la cancelación de servicios, sino también el cierre de algunas de las vías principales del casco urbano. “Necesitamos continuar este camino y el camino más correcto es el camino a la democracia”, sostuvo Caraballo. “Lo que queremos es lo más justo, unas elecciones, que el pueblo sea soberano y que el pueblo sea el que vote”, afirmó.

Caraballo, no obstante, dijo que las áreas de servicios esenciales, como Manejo de Emergencias y Obras Públicas Municipal están ofreciéndose. “Lamentablemente, el Municipio tuvo que cerrar porque esta determinación está violentando todo lo que tiene que ver con el Municipio de Cataño”, afirmó.

El directorio del PNP descalificó ayer, domingo, al alcalde interino de Cataño, Gabriel Sicardó, como aspirante a ese cargo en propiedad, lo que ha provocado la indignación de empleados, especialmente porque dicha determinación ocurre días después que el funcionario fuera certificado como candidato a la elección especial que se debería celebrar para llenar el cargo de alcalde.

Sicardó Ocasio aspiraba a ocupar el cargo de alcalde de Cataño junto a Alicea, quien fuera director de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), y quien -tras la determinación de directorio del PNP- quedaría frente al Municipio costero. No obstante, Sicardó puede apelar la determinación en los tribunales.

A su salida del directorio, Pierluisi se limitó a decir que Sicardó no era el candidato idóneo porque podría no sobrellevar el escrutinio público que conllevaría la candidatura, argumentos que no son válidos para los empleados que exigen la celebración de una elección especial.

“El directorio lo que alega es que el señor Sicardó puede ser un tentáculo de toda la corrupción que ha estado pasando en nuestro municipio. Si esa es la excusa, lo están discriminando”, expresó.

Caraballo alegó que fueron tres los miembros del directorio los que definieron el futuro de Cataño, nombrando al senador Thomas Rivera Schatz y a los representantes José “Pichy” Torres Zamora y Gabriel Rodríguez Aguiló. “El pueblo de Cataño está aquí hoy, no favoreciendo a Sicardó, está en contra de que se nos viole el derecho más simple de la Constitución, que es el derecho a votar”, argumentó.

Rafael A. Canino también reclamó una elección especial y cuestionó las razones detrás de la determinación para descualificar a Sicardó. Dijo que espera que no se trate de un acto de discrimen por tratarse de una persona negra y miembro de la comunidad LGBTTIQ. “Espero que mi partido no se ponga a discriminar”, señaló al exigir unas razones claras para la descalificación.

“Por una persona que falló no pueden penalizarnos a todos. Si el alcalde cometió el error, pues fue el alcalde”, expresó Canino al decirse también confiado en que Sicardó no estuvo involucrado en los actos por los que se declaró culpable Delgado.

Mariangelie Rodríguez, empleada hace cinco años del Municipio, se unió al reclamo de una elección especial y que la determinación al final sea una democrática. “Entendemos que se nos han violado los derechos a los catañenses, no solo a los empleados, y que el directorio del Partido tomó una determinación injusta en imponernos a una persona que viene en paracaídas a coger una silla que no le pertenece porque el pueblo no lo eligió”, dijo al afirmar que detrás de la descalificación hay discriminación.

Sostuvo que Sicardó tiene una preparación excelente y más de 20 anos de servicios en este municipio. “Tiene derecho a participar de unas elecciones y que el pueblo decida, si al fin de cuenta el señor Julio Alicea es elegido por el pueblo, pues lo aceptamos”, aseveró Rodríguez.

Por su parte, Alicea condenó, a través de expresiones escritas, la determinación de “seguidores del alcalde interino” de bloquear las entradas a la Casa Alcaldía y sostuvo que dichas actuaciones representan “delitos”.

“El derecho a protestar los asiste, pero no el de evitar que otros empleados municipales puedan entrar a cumplir con sus funciones. Pretender cerrar la alcaldía por capricho demuestra temeridad, miedo a lo que se pueda encontrar allí y poco respeto a los procesos que nos cobijan en nuestro estado de derecho”, señaló

A su vez, Alicea le solicitó a Sicardó a “que ponga orden en el municipio o seguirá siendo cómplice de los que violan la ley”. “La continuidad de los servicios al pueblo no puede depender del antojo de un funcionario”, aseveró al asegurar que a “ese estilo de gerencia dictatorial le quedan los días contados”.