Contrario a lo que informó la semana pasada, la presidenta de la legislatura municipal de Trujillo Alto, María de Lourdes Zayas Alemán, indicó hoy, martes, que el alcalde José Luis Cruz Cruz no comparecerá este próximo jueves ante ese pleno para rendir cuentas sobre su silencio público, pese a información que apunta que es objeto de una pesquisa federal por corrupción.

Zayas Alemán, quien también es vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD) en ese pueblo, sostuvo el martes que había convocado al pleno para el 21 de abril con la intención de “conversar con un amigo (el alcalde) para aclarar preguntas de las cosas que están sucediendo”.

Por el contrario, aseguró hoy que el compromiso de los legisladores municipales es sostener una asamblea “ordinaria” para considerar todos los trabajos que corresponden al mes de abril.

“La reunión (asamblea de este jueves) es para lo que es: yo establezco una agenda y en la agenda están los asuntos que se van a discutir. Hasta este momento, en la agenda no está el alcalde comparecer ante la legislatura”, respondió Zayas Alemán a preguntas de El Nuevo Día.

Cuestionada acerca de cuándo fue la última vez que se reunió con Cruz Cruz, la funcionaria respondió que hace dos semanas y media, aproximadamente, cuando el alcalde solicitó conversar con la directiva de la legislatura municipal.

“Yo hablé con el alcalde para una reunión que sostuvimos con la directiva de la legislatura hace como dos semanas y media. Nos citó a la directiva, eso compone: presidente, vicepresidente, portavoz, secretario, el asesor –que no pudo estar-, y esta servidora. Nos reunimos con él en su oficina”, precisó Zayas Alemán en entrevista telefónica.

“¿En esa reunión el alcalde les dio razones de por qué no se ha expresado públicamente sobre lo que se alega en su contra?”, cuestionó este medio.

“No, ninguna. Nos dijo que en ese momento no podía hablar”, respondió.

Este medio llamó, nuevamente, a Cruz Cruz, pero no recibió respuesta.

Desde que la Fiscalía federal en Puerto Rico acusó, el pasado 9 de diciembre, a la ex mano derecha del alcalde, Radamés Benítez Cardona, el ejecutivo no se ha reunido con la legislatura municipal, pese al presunto esquema de corrupción que impera en el municipio, confirmaron tres fuentes de este periódico.

Los informantes añadieron, incluso, que Cruz Cruz tampoco ha respondido inquietudes de legisladores municipales de mayoría y minoría sobre la información que ha trascendido desde hace un mes acerca de que está bajo la mirilla del Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Zayas Alemán, por su parte, confirmó que el pleno que dirige no se ha reunido recientemente con el funcionario y añadió que, aunque el alcalde no asistirá este jueves a la asamblea, el caucus del PPD en Trujillo Alto le cursó una carta en la que le pidió una reunión para discutir los conflictos por los que se le está señalando públicamente.

La carta, en poder de este periódico, fue firmada por la funcionaria ayer, lunes, y tiene el sello de la legislatura municipal que asegura que fue entregado a mano a las 8:17 a.m.

“Esta carta recoge el sentir unánime de la delegación de la Legislatura Municipal de Trujillo Alto y su propósito es reunirse con usted para discutir ampliamente todos los asuntos que se han planteado en la prensa conocidos por todos los legisladores”, reza el escrito.

El caucus, sin embargo, no le propuso una fecha específica al alcalde, sino que solicitaron que se diera dentro de “la fecha más cercana a esta carta”.

Truena contra el PPD

Durante la entrevista, Zayas Alemán criticó al secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, y al exsenador y miembro de la junta de gobierno de la colectividad Cirilo Tirado por no citarla a una reunión antes de tomar cualquier acción contra Cruz Cruz.

Este medio reportó esta mañana que Tirado solicitó a la Junta de Gobierno del PPD declarar vacante la presidencia de la colectividad en el Municipio de Trujillo Alto. En la moción, el exsenador citó reportes de este medio acerca de que el alcalde no responde las llamadas del secretario de su colectividad.

“No digo que rechazo o no dejo de rechazar (la moción de destitución). Digo que el mecanismo...lo que están haciendo... me debieron haber tomado en consideración. Por lo menos, una reunión con el secretario. El secretario me debió haber llamado”, comentó Zayas Alemán.

“¿Usted entiende que la moción es viable o no? Si tuviese la reunión con el secretario del partido, ¿qué le diría acerca del interés de la moción que busca destituir al alcalde como presidente del PPD en Trujillo Alto?”, le preguntó este periódico.

“A mí se me hace tan difícil contestarle tajantemente, porque es una palabra tan y tan fuerte...la destitución la puedes hacer y la puedes someter cuando tienes una evidencia clara de hechos, de actos que se han radicado por las autoridades federales. ¿Pero al tú no tener nada, vas a destituirlo porque no ha atendido llamadas o porque no ha hablado ante la legislatura? Es algo que es difícil de tu llevar una conclusión tajante como destituirlo, ¿pero basarlo en qué?”, respondió.

Tirado presentó la moción el pasado 13 de abril y, hasta ahora, no ha sido considerada ante el cuerpo rector del PPD.