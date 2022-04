Desde el 13 de abril, el exsenador Cirilo Tirado solicitó a la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) declarar vacante la presidencia de la colectividad en el Municipio de Trujillo Alto ante la situación que atraviesa el alcalde de ese pueblo, José Luis Cruz Cruz, quien es investigado por las autoridades federales y no responde a líderes del partido ni a la Legislatura Municipal, según ha trascendido.

“Esa petición se la hicimos a la Junta de Gobierno a base de lo que establece el reglamento del PPD. Y no ha pasado nada”, dijo Tirado.

Remitió a este medio copia de la moción urgente que sometió al PPD para que ponga en vigor el Artículo 137 sobre remoción de funcionarios, una tarea que le corresponde a la Junta de Gobierno a tono con el Artículo 39 del Reglamento de la Pava. Ese artículo establece que la Junta de Gobierno “será el organismo rector del partido y como tal vigilará por el cumplimiento de este reglamento y del programa del partido”.

Tirado indica en su moción, citando reseñas de este diario, que el alcalde de Trujillo Alto ni siquiera contesta llamadas al secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos. Pide al cuerpo regente del PPD que active el Artículo 137 del reglamento y que instruya al secretario general “a convocar al comité municipal del PPD en Trujillo Alto y le notifique la intención de esta Junta de Gobierno de declarar vacante la presidencia del PPD en dicho municipio e iniciar el procedimiento basado en el Artículo 137″.

“La corrupción pública tiene que ser rechazada por este partido y el silencio del señor Cruz no puede ser tolerada ni permitida”, dice Tirado en su moción al PPD.

El Artículo 137 del reglamento del PPD indica que se podrá destituir a un funcionario sin no cumple con sus tareas y se le daría una audiencia para escucharlo. La destitución la puede hacer, mediante “votación secreta”, el comité municipal.

“El incumplimiento de las disposiciones de este reglamento y la desatención a las encomiendas especiales constituirá causa suficiente para la remoción de cualquier funcionario del comité”, dice el reglamento.

Lo que pide Tirado es lo mismo que hizo el PPD con el ahora suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, quien es pesquisado por posible conducta criminal en el traspaso de activos municipales a la empresa municipal con fines de lucro Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI). Las empresas municipales tomaron préstamos hipotecarios garantizados con el Palacio de Recreación y Deportes, y del Hospital San Antonio.

El Nuevo Día intentó contactar a secretario general de la Pava, pero no contestó llamadas ni mensajes de texto. Tampoco contestó Cruz Cruz.

Igualmente, el alcalde de Trujillo Alto no ha contestado llamadas del alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, según ha dicho.

El presidente del PPD, José Luis Dalmau convocó a la Junta de Gobierno del PPD a reunión para este próximo 30 de abril. El cuerpo rector no se reúne desde el 21 de septiembre del 2021.

Tirado opinó que la reunión de la Junta de Gobierno no es necesaria para actuar sobre su moción.

La reunión de la Junta de Gobierno convocada por Dalmau se produce en momentos en que el PPD atraviesa una crisis que ha sido denunciada públicamente por parte de su liderato, incluso algunos de ellos han dicho que consideran no aspirar bajo la insignia de la colectividad.

Entretanto, la presidenta de la Legislatura Municipal de Trujilo Alto, Lourdes Zayas anunció la semana pasada que convocó al alcalde a una reunión para que explique cuál es su situación. La reunión a la que citaron al alcalde será el próximo jueves 21 de abril, según dijo Zayas.

Entretanto, el legislador municipal popular Gabriel Pérez sostuvo que desde diciembre del año pasado, cuando arrestaron al vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, presentó una resolución de investigación que aún no ha sido atendida. Benítez Cardona fue arrestado por los federales por cargos de conspiración, soborno, “kickbacks” y extorsión. Benítez Cardona se declaró culpable y enfrenta a un máximo de 35 años de prisión.

La resolución presentada por Pérez busca investigar “alegados esquemas de corrupción, su alcance, cómo impedir el robo de fondos públicos del Municipio de Trujillo Alto, ordenar al gobierno municipal y a la legislature municipal a suministrar todo documento e información que pueda ayudar a detener cualquier acción en menoscabo de los ciudadanos de Trujillo Alto”.

“La resolución no se vio en diciembre y cuando llegamos en enero (después del receso de Navidad), se ignoró desde el 12 de diciembre. Nos reunimos en enero 10, asumo un tuno reclamando que tenía pendiente una resolución y la presidenta no le dio paso. Se molestó con los argumentos míos y le solicitó al sargento de armas que me sacaran”, explicó Pérez.

“La situación ahora mismo es que tuvimos un caucus la semana psada y el acuerdo es que se le iba a circular ayer al alcalde una carta para que nos de fecha y comparezca. Yo no he visto al alcalde ya para un mes. Lo que entiendo que amerita es que el partido -a nivel central- active el procedimiento que ellos entiendan. El partido -a nivel central- debe intervenir. A nivel central van a tener que reaccionar y pedirles cartas en el asunto al alcalde porque es insostenible más de un mes”, abundó el legislador municipal.