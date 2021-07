Los fiscales Rufino Jiménez Cardona y Gretchen Camacho Rosssy, a cargo de la investigar en el Departamento de Justicia si el matrimonio de Ricardo Rosselló Nevares y Beatriz Rosselló violentó el Código Electoral y el Código Penal, recibieron hoy un formulario con dos versiones disímiles y ambos firmados y juramentados por el exmandatario en los que provee direcciones y domicilios totalmente distintos.

Los documentos fueron enviados a los fiscales por el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, quien indica en una carta que con la información provista a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Rosselló Nevares “denota la intención de ofrecer información falsa” al ente electoral.

Los dos formularios son la intención de candidatura, documento que a Rosselló Nevares le restaba por entregar a la CEE y que sometió hoy, lo que dio paso a su certificación. Pero en el expediente de Rosselló Nevares ante la secretaría de la CEE hay tres de esos documentos. Uno de ellos es uno que confeccionó caseramente y que fue objeto de cuestionamientos en la vista que realizó la jueza Rebecca de León en la que determinó paralizar la certificación de Rosselló Nevares como cabildero por la estadidad.

El secretario de la CEE, Rolando Cuevas, reconoció en la vista que el documento no era uno oficial.

El segundo documento es uno firmado por Rosselló Nevares hoy en el que hace constar que su residencia y domicilio es en Villa Caparra, San Juan. Pero en el tercer formulario, también con fecha de hoy, Rosselló Nevares dice que su residencia y domicilio es en Guaynabo, una casa que vendió en marzo de 2017.

Todos los documentos son firmados por el exgobernador y notarizados por un abogado por lo que en ellos, Rosselló Nevares jura que la información provista es cierta.

Cruz le indicó a los fiscales que Rosselló Nevares supuestamente mintió y violó el Artículo 269 del Código Electoral que establece que toda persona que firme, jure o testifique un hecho esencial con “conocimiento de su falsedad o declare categóricamente sobre un hecho esencial o importante cuya certeza no le consta, incurrirá en perjurio y será sancionada con pena de reclusion por un término fijo de tres años”.

Los documentos que envió Cruz a los fiscales se suman a la petición de voto adelantado del matrimono Rosselló Nevares que también fue jurada y en la que colocaron como residencia la casas de College park en San Juan que es propiedad del suegro de Rosselló Nevares, según él mismo indicó.

“Yo lo estoy haciendo, entregarle esto a los fiscales, porque estoy respondiendo a lo que yo he visto de la mejor disposicion de ambos fiscales de ampliar la investigación. Me consta que la semana pasada fueron citadas las gerentes de JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado de la CEE). He visto un interés genuino en investigar esto de una manera muy professional”, apuntó Cruz en entrevista telefónica con este medio.

Cruz cuestionó cómo la CEE se atrevió a certificar a Rosselló Nevares hoy a pesar de que en su expediente, con todos los documentos, habían tres documentos con información distinta.

“A mí me sorprende que este caso -sin advenir a ser final y firme- se esté certificando a Ricardo Rosselló sabiendo las implicaciones que tiene que tener que descalificarlo por un tribunal. Esto podría costarle a los contribuyentes porque más aún el custodio de este propio expediente es la Comisión. A la Comisión le consta que tiene un expediente con dos declaraciones falsas bajo juramento. Era suficiente para no creer en ninguna de las dos. Aquí se perdió el norte de lo que era proteger el interés público”, dijo.

“Como institución la Comisión sigue perdiendo credibilidad en un evento electoral que no tuvo nunca el mayor interés del electorado y que Ricardo Rosselló nos hace perder el tiempo en las últimas tres semanas probando -él solito- que no cumplía con los requisitos de ley. En horas de la mañana presenta dos declaraciones juradas: una de ellas absolutamente falsa. La CEE se rindió. Dejó de presentar el interés público y se convirtió en un apéndice del PNP (Partido Nuevo Progresista)”, abundó.