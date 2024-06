Encaminado Carlos López Rivera a superar en forma aplastante el reto de Rafael “Tatito” Hernández para la alcaldía de Dorado

“Cuando el pueblo sabe que no hay la buena voluntad, que no hay el trabajo, definitivamente toma la sabia decisión que está tomando, una elección amplia para la administración que todo el mundo, modestia aparte, admira, y que todo el mundo aspira a venir a Dorado, en el campo y en el pueblo. No hay que esperar resultados. Ya sabemos qué es lo que va a pasar, una gran victoria del servicio público de mi administración municipal” , expresó el ejecutivo municipal, con casi cuatro décadas de incumbencia, cuando emitió su voto.

Al conocer los resultados a su favor, arremetió contra su oponente, y afirmó que “el Partido Popular tenía que sacar ese tipo de persona que no era confiable, que le hizo daño al pueblo de Puerto Rico. No lo querían en San Juan, no lo querían en Puerto Rico y, lamentablemente, vino al sitio equivocado, porque aquí, en Dorado, nosotros trabajamos con todo el corazón y definitivamente traidores no necesitamos”.