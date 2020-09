Los seis candidatos a la gobernación de Puerto Rico se enfrentaron por primera vez en un debate televisivo en el que los temas del manejo de la deuda pública y la perspectiva de género generaron fuertes discusiones, mientras el tema de la pandemia del COVID-19 pasó a un segundo plano, de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

En su turno inicial, los candidatos de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) Pedro Pierluisi y Carlos Delgado Altieri, respectivamente, señalaron que conocen las frustraciones del pueblo. Por un lado, Delgado reafirmó que busca una “segunda transformación de Puerto Rico” y Pierluisi, dijo que será un “gobernador honesto, sensible y justo”, que hará obras y luchará por la estadidad.

Juan Dalmau, aspirante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) apostó por un “proyecto de país para hacer una patria nueva”, mientras la candidata por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, por su parte, aseguró que ahora forma parte del movimiento que “viene a derrotar a los que no han cambiado”.

César Vázquez, del Proyecto Dignidad dijo que su partido le traerá “esperanza” al país. Y el único candidato independiente, Eliezer Molina, apostó a su experiencia en administración y sus “cero ataduras políticas” para llevar las riendas de la isla.

A continuación, destacamos los temas que marcaron el ritmo del debate por la gobernación, transmitido por Wapa TV, en colaboración con NotiUno y El Vocero.

Deuda pública y desarrollo económico

El tema de la deuda pública generó un careo entre los aspirantes, particularmente en contra de Pierluisi por sus vínculos como exabogado de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Existe una ley Promesa que se la ganó Puerto Rico con el impago de sus obligaciones generales bajo la gobernación de (Alejandro) García Padilla. En ese sistema, alguna cantidad de deuda tendremos que pagar. No necesariamente tiene que provocar un alza en el costo de vida. La deuda que sea sostenible tiene que permitir que el gobierno pueda operar”, dijo Pierluisi al defender el pago de la deuda.

El candidato reiteró que su experiencia con la Junta Fiscal le da la oportunidad de “sentarse con ellos a discutir y proponer”. Ante los argumentos de sus contrincantes de que él ayudó a imponer el ente fiscal, defendió que su gestión en el Congreso impidió que se embargaran todas las cuentas del gobierno de Puerto Rico y se paralizaran los servicios esenciales.

“Hay que ser abogado de la Junta para enriquecerse de la tragedia del pueblo. No hay fuerza moral cuando se para frente al país un candidato a aplaudir que la Junta es un triunfo. Eso es un instrumento penalizante para los puertorriqueños”, acusó Dalmau.

“Pierluisi sigue repitiendo que Puerto Rico se ganó la Junta como si hubiese estado en una tómbola Promesa, lo que no dice es que fue a pedirla junto al PPD, fueron juntos a rogar por Promesa”, señaló, por su parte, la candidata por el MVC.

Lúgaro, quien cuestionó a Pierluisi y Delgado sobre la falta de una auditoría de la deuda, sostuvo que limitaría la operación de la Junta Fiscal -creada bajo mandato federal- a través de legislación aunque eso signifique enfrentar a la justicia. “Le temen a que se sepa cómo se han robado el dinero”, dijo la aspirante sobre la auditoría.

Delgado, defendiendo el gobierno de García Padilla, dijo que, durante el gobierno de Luis Fortuño, con Pierluisi como comisionado residente, se tomaron $17,000 millones de deuda. Sostuvo que el exgobernador dejó un millón de dólares para auditar la deuda que no fueron utilizados por el PNP.

Pierluisi refutó que el nunca ha estado en contra de la auditoría. “Las responsabilidades son individuales, no son colectivas. Que respondan los que tomaron malas decisiones. Yo no me siento aludido por los comentarios tuyos, Alexandra, ni los tuyos, Charlie”, afirmó.

Visión de gobierno y corrupción

Pierluisi, quien formó parte de la administración de Luis Fortuño de 2008 a 2012, quiso distanciarse de la decisión del exgobernador de despedir a 12,000 empleados públicos bajo la Ley 7 al decir que “aquellos fueron otros tiempos y de allá para acá ha llovido mucho”. Sostuvo que la crisis fiscal en ese cuatrienio justificaba los despidos y que no está de acuerdo con los mismos “en este momento”. Dijo que, más bien, su gobierno se enfocaría en la justicia salarial, defender las pensiones e incentivar el desarrollo económico.

El candidato popular, Delgado Altieri, señaló que Puerto Rico debe presentar cuatro presupuestos balanceados durante el próximo cuatrienio para sacar a la Junta de Supervisión Fiscal, a la que le achaca que los gobiernos tengan fondos sin poder utilizarlos para proyectos, como dice que ocurre con el superávit de $26 millones en Isabela.

Pierluisi y Delgado se enfrascaron en un careo en cuanto al tema de la corrupción y la administración. Por un lado, Delgado aseguró salir “limpio” de la alcaldía de Isabela, pero Pierluisi le sacó en cara 55 señalamientos de la Oficina del Contralor.

Pierluisi también dijo que, bajo su gobierno, no habría contratos para su familia y allegados.

Delgado, de otro lado, cuestionó la capacidad de Pierluisi para defender las pensiones cuando cobró más de $1 millón siendo abogado de la Junta Fiscal.

De otra parte, Lúgaro afirmó que está en contra de la privatización de servicios esenciales, a la vez que reconoció que ha cambiado sus posturas en cuanto a la privatización de agencias gubernamentales. Sobre su integridad para gobernar, negó que fuese demandada por una exempleada y las acusaciones de plagio de un productor argentino por un anuncio publicitario.

✉ Email Pedro Pierluisi, Alexandra Lúgaro, Eliezer Molina, César Vázquez, Carlos Delgado Altieri y Juan Dalmau antes del inicio del debate.

Alexandra Lúgaro saluda al candiado a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi.

Alexandra Lúgaro, César Vázquez y Carlos Delgado Altieri (de izquierda a derecha) durante una sesión de fotos antes del inicio del debate.

El candidato del PNP y ex comisionado residente, Pedro Pierluisi, justificó durante el debate los despidos de empleados públicos durante el mandato de Luis Fortuño.

Pierluisi sostuvo que "en aquel entonces hubo una crisis severa... y se justificaron (los despidos) en aquel entonces".

Alexandra Lúgaro, candidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), tuvo un intercambio con Pedro Pierluisi en cuanto al tema de la corrupción gubernamental. (David Villafane/Staff)

El candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez, presentó varias de sus plataformas durante el debate.

Vázquez, cardiólogo de profesión, resaltó que decretarían como agencias esenciales todas las asociadas a la salud, seguridad y educación.

Carlos Delgado Altieri, candidato a la gobernación por el PPD, aguarda durante una pausa de la transmisión.

Delgado Altieri dominó la primaria del PPD al superar por un amplio margen a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y al senador Eduardo Bhatia.

El candidato del PIP y senador Juan Dalmau contesta una de las preguntas del moderador del debate.

Eliezer Molina, candidato a la gobernación independiente. Facebook

Molina, por su parte, aseguró que tiene la capacidad para gobernar al país sin legislatura y alcaldes porque, a su juicio, sabe administrar. “Para eso, vamos a establecer una oficina que es de ejecución y cumplimiento donde todos los jefes de agencia van a darnos a nosotros mensualmente un programa de como se está implantando la política pública”, afirmó.

Preguntado sobre reducir, agrandar o dejar igual el tamaño del gobierno actual, Dalmau dijo que implementaría un sistema de méritos para el reclutamiento con el propósito de que sea más eficaz. Acusó también a los penepés y populares de atornillar a contratistas en el gobierno que le cuestan al pueblo. “Aquí el que menos puja, puja un coco o una pava porque ambos partidos han asaltado el presupuesto del país”, sostuvo.

Mientras, Vázquez señaló que su partido gobernará para todos y que no promulga un discurso de odio contra “las conductas” de la comunidad LGBTTIQ ni contra las mujeres que desean abortar, asunto que volvió a ser eje de discusión en el segmento de educación. Asimismo, dijo que haría una “reingeniería del gobierno” para analizar las funciones de las agencias y reasignar recursos.

Educación

Destacó durante este segmento la discusión entre Vázquez y Lúgaro sobre la perspectiva de género y los derechos de los ciudadanos, en la que Pierluisi y Delgado, de partidos mayoritarios, permanecieron en silencio.

Si bien no había expresado posturas contundentes en sus turnos previos durante el debate, al ser cuestionado sobre enseñar perspectiva de género en las escuelas públicas, el candidato de Proyecto Dignidad fue categórico en señalar que prohibiría que los niños y niñas se vistan con el uniforme escolar de acuerdo con el género con el que se identifican, no sin antes minimizar las muertes de mujeres por violencia de género y los casos investigados como crímenes de odio a la comunidad LGBTTIQ.

“En los últimos 10 años aquí han muerto 7,000 hombres jóvenes y eso no es issue, es issue cuando es una mujer o alguien de la comunidad LGBTT, parece que algunas muertes son importantes y otras no. Para Proyecto Dignidad todas son importantes”, dijo el cardiólogo y pastor.

“La vida depende del hombre y de la mujer y otra cosa es otra cosa”, agregó el aspirante que afirmó que enseñar perspectiva de género era “sembrar confusión en estos niños”.

Lúgaro refutó la respuesta que calificó de ofensiva: “La perspectiva de género es la herramienta más poderosa para acabar con esa desigualdad… El Departamento de Educación está para educar, y nuestros niños tienen que saber desde un principio que sus genitales no determinan lo que van a ser en la vida”.

Dalmau le dio la razón a Lúgaro al afirmar que muchas mujeres viven en un ciclo de violencia y que los jóvenes deben tener la oportunidad de educarse para tratar a la mujer dignamente.

“No sabes de lo que estás hablando”, lanzó Vázquez a Lúgaro tras refutar sus posturas.

De otra parte, en cuanto a las escuelas, Delgado propuso fortalecer el modelo educativo mediante la creación de 100 escuelas públicas bajo el modelo Montessori. Dijo que el presupuesto consolidado de Educación – de $4,000 millones- es suficiente para ofrecer un salario base de $3,000 en adelante a los maestros.

Molina apuesta por dejar el Departamento de Educación a cargo de los empleados públicos y crear una oficina de cumplimiento para asegurar el manejo de los fondos. Propuso un modelo en el cual el gobierno sería un ente facilitador.

Dalmau, por otro lado, abogó por un libre acceso a Internet, aumentar el salario base de los maestros a $3,000 y reducir la cantidad de estudiantes por salón, lo que permitiría, a su juicio, mantener las escuelas abiertas.

Sobre el acceso a Internet, invitó a Pierluisi a abogar con la gobernadora Wanda Vázquez para que la legislatura vea en Sesión Extraordinaria un proyecto que deroga la Ley 80 del 2017, con el fin de ampliar el servicio a los estudiantes.

Antes de contestar la pregunta, Dalmau envió un mensaje en lenguaje de señas: “Hola, soy Juan Dalmau. Compromiso sordo. Mi gobierno sordo respeta. Vota por mí”.

A preguntas sobre si aún cree en la consolidación de recintos para manejar la crisis económica de la Universidad de Puerto Rico, Lúgaro sostuvo que “de ninguna forma” apoyaría la consolidación y aclaró que en el pasado lo consideró como una alternativa en el caso de agotar recursos.

Status

Molina, por ejemplo, dijo que el país tiene que enfocarse en acabar con la “relación colonial” que tiene Puerto Rico con Estados Unidos y propulsar una industria nacional y sociedad autosuficiente que obligue al Congreso a definir el status de Puerto Rico. De hecho, el aspirante apuntó que todos los candidatos están dispuestos a “administrar la colonia” porque quien manda sobre el status es el Congreso.

“En este momento el estatus no es sino una manera de esconder las pobres ejecutorias y la corrupción de los que nos han gobernado en los últimos 30 años”, dijo Vázquez, aunque luego evadió responder la pregunta sobre qué opción de status favorece.

Dalmau, quien propone una asamblea de estatus en la que el pueblo vote en distintas etapas, apuntó que votar por él no es necesariamente es un voto por la independencia. “Lo que usted va a votar en la papeleta electoral es a quien usted le va a delegar la responsabilidad de dirigir los destinos de Puerto Rico”, señaló.

Lúgaro, por su parte, reconoció que es independentista, pero alegó que forma parte de un movimiento que reúne a todas las ideologías y que acataría la decisión del pueblo mediante una asamblea constitucional de estatus.

“Como gobernadora, mientras se lleva a cabo un proceso, yo voy a defender la alternativa de estatus que escojan los puertorriqueños por mayoría en un proceso vinculante”, aseguró Lúgaro.

Delgado, mientras tanto, favorece una transformación del Estado Libre Asociado. “Desarrollar el ELA no territorial y no colonial, hacia eso nos dirigimos en la relación política con Estados Unidos. Asegurar nuestra ciudadanía y fortalecer la relación con Estados Unidos, pero que sea una relación digna”, expresó.

Y Pierluisi pidió un voto de confianza para él y la comisionada residente Jenniffer González para traer la estadidad si gana el Sí en el plebiscito del 3 de noviembre.