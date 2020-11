Una cerrada diferencia de 362 votos mantiene sin conclusión la contienda por la alcaldía de San Juan, aunque la leve ventaja del candidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, sobre el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero, hacía crecer la esperanza de los electores de la capital que lo favorecieron.

El triunfo de Natal representaría un capítulo histórico en la política de la capital, con un alcalde fuera los partidos tradicionales PNP y Partido Popular Democrático (PPD), y bajo la insignia de una colectividad que apenas nació en marzo de 2019, pero que en el día de elecciones generales evidenció su creciente fuerza electoral.

Unas 150 personas, en su mayoría jóvenes, respondieron hoy a una convocatoria que Natal hizo a través de sus redes sociales para que fungir como funcionarios de escrutinio en la contienda por la alcaldía capitalina. Los voluntarios llegaron primero hasta la Plaza de la Convalecencia, en Río Piedras, donde Natal les impartió instrucciones sobre el escrutinio.

“Se les dio una explicación breve de lo que consiste el trabajo… cómo se contabilizan las papeletas”, indicó a El Nuevo Día el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín. Luego de recibir la orientación, los voluntarios se movilizaban hasta el Coliseo Roberto Clemente, donde la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) se ubicó temporalmente para el escrutinio de votos. Una vez en el coliseo Roberto Clemente, los voluntarios ocuparon un sector de las gradas y, antes de bajar a las mesas, entonaron insignias como “somos más, y no tenemos miedo”.

Estaba previsto que el escrutinio de los 110 maletines con 115,791 papeletas de votos adelantados –que incluye los votos por correo, a domicilio, confinados, hospitalizados y adelantados de precintos– que restaban culminara anoche tarde, y se certificara preliminarmente un ganador. El escrutinio de los votos emitidos el día de las elecciones no comenzará hasta el lunes. No estaba claro cuántas de esas correspondían a la contienda por la alcaldía de San Juan.

El comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, explicó que había 33 mesas abiertas para el escrutinio con máquinas, y unas 40 adicionales para adjudicar manualmente los votos que las máquinas no habían leído. También informó que todas las mesas tenían funcionarios del PNP. Con los votos adelantados de los afiliados al PNP, Sánchez so mostró seguro de que “esta noche se certifica al candidato que ganó, que va a ser Miguel Romero”. La certificación del ganador sería preliminar, hasta que se haga el escrutinio, que incluirá los votos de electores añadidos a mano en los colegios, papeletas que no han sido contabilizadas.

Hasta el momento, con 490 de los 515 colegios electorales reportados (95.15%), Natal acumula 39,856 votos y Romero, 39,494, según la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Como parte del proceso, Romero anunció que designó al licenciado Leo Díaz Urbina -excandidato a la alcaldía de San Juan– como “portavoz del esfuerzo electoral", en referencia al escrutinio de los votos de la alcaldía. Natal, por su parte, designó al abogado y ex comisionado electoral Guillermo San Antonio Acha, como su representante durante el escrutinio, con la responsabilidad de velar “la transparencia del proceso y porque se cuenten todos los votos y se respete la voluntad del pueblo”.

“El licenciado San Antonio Acha cuenta con una trayectoria de servicio intachable y con un conocimiento detallado del proceso electoral. Por sus ejecutorias en defensa de la democracia, más allá de líneas partidistas o ideológicas, confío plenamente en su experiencia y compromiso para asegurar que los derechos de los electores de San Juan sean respetados", expresó Natal en declaraciones escritas.

Andrea del Mar Malavé Bonilla, una funcionaria voluntaria del MVC explicó a este medio que los funcionarios se estaban dividiendo en grupos por turno, de acuerdo con los espacios de disponibilidad, para atender rondas desde la 1:00 de la tarde hasta las 6:00 de la tarde, y desde esa hora hasta la 1:00 de la madrugada. Andrea, estudiante de 21 años de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, ya había sido funcionaria de colegio por el MVC en San Juan ayer, en el día de las elecciones.

“Yo lo hago más por la universidad. Yo vivo en Vieques pero me hospedo hace cuatro años en San Juan y me afecta demasiado ver Río Piedras como está y pensar que si ya ganó Pierluisi (Pedro Pierluisi en la contienda de la gobernación), y no tener a nadie aquí que defienda la Universidad, para mí, me rompe el corazón”, relató la joven. “Quisiera por lo menos tener la esperanza de que mi Universidad la van a defender”, subrayó, confiada en que Natal prevalecerá en la contienda.

Junto a Andrea, estaba su amiga Kiara Nicole Cordero Del Valle, de 20 años, quien también fue funcionaria de colegio por el MVC ayer en Loíza. “Yo me levanté con la noticia de que Natal estaba buscando funcionarios para hoy, le escribí a Andrea y arrancamos, en menos de media hora ya estábamos aquí nuevamente”, relató. “Aquí la democracia es algo que se está perdiendo y para nosotras esto es algo bien importante” dijo la estudiante de Ciencia Política.