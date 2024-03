Equipo de Jenniffer González llama a electores a tener cautela al solicitar el voto adelantado: “Siempre hay quien se quiere pasar de listo”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Aunque el peticionario no está obligado a responderle al voluntario con qué candidatura simpatiza, sí debe decir a qué partido está afiliado para poder recibir la papeleta correspondiente. En este próximo evento electoral, solo se enfrentan en primarias el PNP y el Partido Popular Democrático (PPD). González se enfrenta a Pierluisi, quien busca la reelección.

“La Comisión Estatal de Elecciones no envía empleados a la calle, son los candidatos los que envían los voluntarios… Por lo tanto, elector, sea cauteloso a quién usted le da la información y le firma el formulario, si es una persona con quien usted simpatiza o usted no simpatiza. Si algún voluntario comete la imprudencia de identificarse a nombre de la Comisión está haciendo una representación falsa”, advirtió el director político, quien reveló que el asunto fue discutido con la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo .

“Si ese formulario el elector lo firma, pero no llega a su destino o llega a su desino y lo sacan de la lista, pero por alguna razón esa papeleta no llega a la casa de ese lector, no puede votar adelantado, ni puede votar el 2 de junio”, detalló.