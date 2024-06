Equipo de Jenniffer González radica querella en la Policía por alegado fraude electoral en Monte Hatillo

“No amenacé a nadie. No sé ni de qué me estás hablando. Esto es una pataleta más del grupo electoral de Jenniffer” , ripostó, por su parte, Morales, en entrevista telefónica.

Queja sin contestar

“Esto es algo bien serio. Es un delito grave. No he recibido contestación al correo original que sometí. He dado seguimiento a la presidenta de la CEE y no he recibido contestación ni una llamada”, dijo Domenech a El Nuevo Día.