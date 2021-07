Aunque el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares juramentó ayer, miércoles, como cabildero por la estadidad, aún el Tribunal de Apelaciones no resuelve en sus méritos el pleito que busca descertificarlo.

La jura de Rosselló Nevares se produjo luego de que el foro intermedio autorizó el martes a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) continuar con el proceso de certificación del exmandatario. Este requisito había quedado detenido por una sentencia de la jueza superior Rebecca de León, emitida el pasado 30 de junio.

Tras entregar un documento que debía a la CEE, el ente electoral emitió la certificación que es cuestionada.

Rosselló Nevares fue electo por nominación directa el pasado 16 de mayo, durante una elección que nace de la aprobación en diciembre del año pasado de la Ley 167-2020. Esa ley contiene también los requisitos para que una persona pueda ocupar el cargo de cabildero por la estadidad.

PUBLICIDAD

El estatuto establece, en su Artículo 8, que que todo delegado por la estadidad debe ser mayor de edad, dominar el español y el inglés, cumplir con el Artículo 7.2 de la Ley 58-2020 (Código Electoral sobre documentos a entregar en caso de ser aspirante a un puesto electivo) y ser residente de Puerto Rico o de Washington, D.C.

A continuación una cronología explicativa del caso:

- El 8 de junio el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, sometió una querella en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para solicitar que se descalificara a Rosselló Nevares como cabildero electo por la estadidad por incumplir por los requisitos dispuestos en el Código Electoral y en la Ley 167-2020.

- Rosario también sometió una solicitud de remedio provisional al tribunal pidiendo que se “emita una orden a la CEE y a su secretario para que se abstengan de emitir certificación de elección o cualquier tipo de certificación de esa índole al querellado hasta que se disponga de la querella de autos”.

- El comisionado electoral de Proyecto Dignidad presentó cinco razones por las cuales el tribunal debía conceder la orden. Sostuvo en su solicitud de remedio provisional que Rosselló Nevares “no está domiciliado en Puerto Rico, no reside en Puerto Rico, está domiciliado en Virginia, no reside en Washington y es un elector inscrito en Virginia”.

- Incluyó como evidencia de su alegato la certificación que obtuvo del Departamento de Elecciones de Virginia que hace constar que Rosselló Nevares es elector apto de ese estado desde enero pasado. También incluyó la certificación del Registro de la Propiedad en donde consta que la dirección que aparece en el registro electoral de la CEE es una casa en Guaynabo que Rosselló Nevares vendió en marzo de 2017.

PUBLICIDAD

- Igualmente, incluyó una petición de Rosselló Nevares -con fecha del 9 de junio- en la que pidió al Departamento de Elecciones de Virginia ser removido del registro como elector apto. Esta solicitud le fue concedida.

- La impugnación a la certificación de Rosselló Nevares recayó sobre la jueza superior, Rebecca de León, quien el 22 de junio concedió el remedio provisional solicitado por Rosario que le impidió a la CEE certificar a Rosselló Nevares como cabildero electo.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Melinda Romero, exsenadora e hija del exgobernador Carlos Romero Barceló, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (Ramón "Tonito" Zayas)

Zoraida Buxó, exsecretaria de Corrección, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (GFR Media)

El exgobernador Ricardo Rosselló, delegado congresional en la Cámara federal. Fue electo mediante nominación directa. (DAVID VILLAFANE/STAFF)

María Mayita Meléndez, exalcaldesa de Ponce, fungirá como delegada congresional en la Cámara de Representantes federal. (Jorge A. Ramírez Portela)

Elizabeth Torres, delegada congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook)

Roberto Lefranc Fortuño, delegado congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

- Previo a esa directriz de la jueza, Rosselló Nevares ya había cumplido con la entrega de la gran mayoría de los documentos que le exige la CEE.

- El 27 de junio entra como abogado del Partido Nuevo Progresista (PNP) Ramón Rosario Cortés y somete una moción a la jueza de León, quien ya había fijado una vista evidenciaria del caso para el 28 de junio, argumentando una nueva teoría en defensa de Rosselló Nevares. No rebatía que la Ley 167-2020 fija como uno de los requisitos tener residencia Puerto Rico o Washington D.C., pero cuestionaba desde cuándo deben vivir en uno de estos dos lugares.

- El 28 de junio la jueza Rebecca de León realizó la “vista evidenciaria presencial” en torno a la impugnación contra el exgobernador. El primer testigo fue Rosselló Nevares, quien no se esperaba esa movida.

- En la vista evidenciaria Rosselló Nevares admitió que no tenía propiedades en Puerto Rico. Señaló como su domicilio la residencia de su suegro, ubicada en College Park, San Juan donde tenía pertenencias en dos cuartos. Respondió con un “no recuerdo” cuandose le cuestionó si había solicitado inscripción electoral en Virginia, pero admitió que pidió la cancelación de esa inscripción. Reconoció que en el registro electoral aparecía como su residencia y domicilio electoral la casa que vendió en Guaynabo porque no había actualizado la información.

PUBLICIDAD

- La defensa de Rosselló Nevares argumentó que no le aplicaba la Ley 167-2020 porque no fue candidato ni aspirante del evento electoral. También dijo que el tribunal no tenía jurisdicción para atender el caso y que él podía fijar su domicilio donde deseara.

- El 29 de junio Rosselló Nevares envió una carta a la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Carmen Feliciano, en la que le notificó que, de acceder al cargo electivo, no cobraría por sus servicios. Esto en respuesta a un borrador de reglamento que se circuló y que exigía tal acción si se renunciaba al salario que es de $90,000 anuales y $30,000 en pago de gastos.

- El 30 de junio la jueza De León determinó que Rosselló Nevares no cumplía con los requisitos para ocupar el puesto electivo de cabildero por la estadidad. En su sentencia, dejó claro que no creyó el testimonio de Rosselló Nevares, quien actuó de manera “mendaz”.

- El 1 de julio Rosselló Nevares no pudo jurar al cargo de cabildero en una ceremonia que se realizó en La Fortaleza con la presencia del gobernador Pedro Pierluisi. Sí juraron los cabilderos electos Melinda Romero, María “Mayita” Meléndez, Elizabeth Torres y Roberto Lefranc. Zoraida Buxó aún no ha juramentado porque está de vacaciones.

- El 2 de julio los abogados del PNP, Rosario Cortés y Francisco González Magaz sometieron la apelación a la descertificación de Rosselló Navares alegando que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan cometió cinco errores, uno de ellos asumir jurisdicción de la impugnación. Pidieron también que el tribunal emitiera un remedio llamado auxilio de jurisdicción para que la CEE procediera con la certificación de Rosselló alegando que se violaba la Ley 167-2020.

PUBLICIDAD

- El 5 de julio el comisionado electoral de Proyecto Dignidad solicitó al Tribunal de Apelaciones la desestimación del recurso presentado por el PNP para así dejar sin efecto la sentencia de la jueza Rebecca de León.

- El 6 de junio la abogada del exgobernador, Roxanna Soto Aguilú, solicitó al Tribunal Supremo que interveniera y acogiera, mediante un recurso discrecional, la apelación a la descertificación del exmandatario como cabildero por la estadidad.

- El comisionado electoral de Proyecto Dignidad presentó una moción de auxilio de jurisdicción pidiendo al Apelativo que ordenara al presidente y secretario de la CEE abstenerse de certificar al exgobernador. La moción nunca fue resuelta.

- El mismo 6 de julio, el Tribunal de Apelaciones determinó conceder el auxilio en jurisdicción que solicitó el PNP permitiendo que Rosselló Nevares sea certificado por la CEE como cabildero electo. La decisión sorprendió a los abogados porque el tribunal no resolvió los méritos del caso ante su consideración. El panel de jueces al que se le asignó el caso quedó constituido por Roberto Rodríguez Casillas, Giselle Romero y Carlos I Candelaria Rosa.

- El 7 de julio el Tribunal Supremo determinó no acoger el pleito de apelación tras una petición de la abogada de Rosselló Nevares.

- El juez asociado del Tribunal Supremo, Luis Estrella, disintió de la determinación. “En primer término, por ser una controversia de alto interés público que amerita impartir certeza en torno a quién realmente cumple con la totalidad de los requisitos dispuestos en la ley”, argumentó. “No menos importante, por considerar desacertado que el Tribunal de Apelaciones se haya precipitado en conceder el auxilio de jurisdicción, máxime cuando está carente de fundamentos jurídicos. En su lugar, debió resolver la controversia en sus méritos”, agregó el juez Estrella.

PUBLICIDAD

- Rosselló Nevares entregó a la CEE el documento que debía para su certificación: un formulario de intención de candidatura.

- El exgobernador fue certificado por la CEE y acudió a las oficinas de la Administración de Asuntos Federales en Washington para jurar al cargo. Rosselló juró como cabildero acompañado de su esposa y de sus hijos.

- El comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo “Toñito” Cruz, cuestionó cómo la CEE se atrevió a certificar a Rosselló Nevares a pesar de que en su expediente había tres documentos con información distinta. Los dos formularios son la intención de candidatura, documento que debía Rosselló Nevares a la CEE y que entregó, lo que dio paso a su certificación. Pero en el expediente de Rosselló Nevares ante la secretaría de la CEE hay tres de esos documentos. Uno de ellos es uno que confeccionó de forma casera y que fue objeto de cuestionamientos en la vista que realizó la jueza De León en la que determinó paralizar la certificación de Rosselló Nevares como cabildero por la estadidad.

- Cruz envió los tres formularios distintos a los fiscales Rufino Jiménez Cardona y Gretchen Camacho Rossy, quienes están a cargo de investigar en el Departamento de Justicia si el matrimonio de Ricardo Rosselló Nevares y Beatriz Rosselló violentó el Código Electoral y el Código Penal.

- Todos los formularios son firmados por el exgobernador y notarizados por un abogado por lo que en ellos, Rosselló Nevares jura que la información provista es cierta.

- Cruz entiende que Rosselló Nevares pudo haber cometido perjurio y haber violentado el Artículo 269 del Código Electoral que establece que toda persona que firme, jure o testifique un hecho esencial con “conocimiento de su falsedad o declare categóricamente sobre un hecho esencial o importante cuya certeza no le consta, incurrirá en perjurio y será sancionada con pena de reclusion por un término fijo de tres años”.

- Ahora resta que el Tribunal de Apelaciones emita su determinación.